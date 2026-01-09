Envión de verano

La Municipalidad de Nueve de Julio, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, anuncia la actualización de la agenda y horarios del Programa Envión para el ciclo 2026. Esta política pública, orientada a jóvenes de entre 12 y 21 años que residen en el distrito, busca brindar un acompañamiento integral a través de espacios gratuitos de inclusión, reflexión e intercambio.

La propuesta para este año incluye una variada oferta de actividades que abarcan desde disciplinas deportivas y lúdicas hasta talleres culturales y recreativos. Entre las opciones disponibles se destacan los talleres de ludoteca, boccia, skate, circo y macramé, así como encuentros de bienestar con actividades aeróbicas y prácticas deportivas organizadas en conjunto con diversos clubes de la comunidad.

Estas iniciativas tienen como objetivo principal fortalecer los vínculos sociales, promover hábitos saludables y generar nuevas oportunidades de participación para los adolescentes, tanto de la ciudad cabecera como de las distintas localidades del partido. Los interesados en conocer el cronograma detallado de días, horarios y sedes pueden realizar sus consultas de manera presencial en las oficinas del Programa Envión o a través de los canales de comunicación oficiales de la Municipalidad