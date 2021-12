Entrená hasta fin de año

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

En el último tramo del año, el último mes, algunos deciden realizar una pausa del entrenamiento con la idea, el deseo, la promesa, de retomar la actividad después de las fiestas. Es tan importante el descanso como mantener el cuerpo en movimiento, activo y de esta manera poder sobrellevar el estrés de todo un año.

Sabidos son los beneficios de realizar algún tipo de actividad física para mejorar la salud integral. La actividad física es sinónimo de salud, es bienestar, es pérdida de peso o mantenerlo, para quien tiene ese objetivo, es tonicidad muscular, es fuerza, movilidad, coordinación, es activar nuestro sistema nervioso e inmunológico. También es, un corazón saludable, colesterol bajo control, glucemias en equilibrio, buen descanso, mejor humor una óptima relación social que nos permite desenvolvernos normalmente con nuestros pares.

Sin embargo muchas personas deciden poner una pausa en la rutina de ejercitar el cuerpo, quizás debido a los muchos compromisos sociales, disponibilidad de tiempo y al cansancio acumulado. Y de esta manera, no se hace más que seguir motivando un círculo vicioso.

Teniendo en cuenta los grandes beneficios que la actividad física genera, en esta época del año es una aliada de nuestra salud para contrarrestar el estrés.

El ejercicio ayuda a liberar hormonas saludables como la las endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, las llamadas hormonas de la felicidad, que contrarrestan el estrés oxidativo del día a día, mejorando el descanso y logrando un equilibrio de armonía general.

Si bien puede resultar una época difícil para encontrar el momento, la hora, el lugar, las condiciones, para continuar lo que veníamos haciendo, podemos optar por otras variantes, como la caminata, el trote, la natación, etc, y continuar de alguna manera con nuestra maquinaria en movimiento.

Está científicamente comprobado que la actividad física es un mecanismo hormonal casi automático, cualquier tipo de actividad física nos puede ayudar a reducir los niveles de estrés. Prevenir diferentes tipos de enfermedades, accidentes vasculares, etc.

De no ser posible mantener la actividad normal, por lo menos 2 o 3 estímulos semanales de 30 a 50 minutos, será una manera de estar en movimiento y mantener la rutina de la actividad física. Lo importante es no cortar, sino de última, variar, cambiar, la actividad, el deporte, para cuando comience la rutina no cueste tanto.

El cuerpo tiene la propiedad de adaptación, y memoria, y si se mantiene en movimiento, va a ser más fácil seguir entrenando después del descanso.

Llegada esta época del año la consigna es: si no se va a comer bien, aunque sea entrenar, y si no se va entrenar, al menos comer bien.

Se calcula que se llega a ingerir hasta el doble o triple de calorías semanales que las que se ingieren habitualmente, y si a eso se le suma que se pasa a entrenar la mitad o nada, el desequilibrio que se genera es muy grande y eso produce consecuencias no solo físicas o estéticas sino desarreglos muy grandes a nivel metabólico, ya que a las calorías consumidas se le suma el alcohol, cambios de horarios, poco descanso, y el impacto orgánico es muy grande y el cuerpo lo sufre mucho.

Si bien en 10 15 días no se va a perder lo logrado en el año, mantenerse activo es una manera de equilibrar algún desarreglo producido en esta época del año. Esta bueno darse los gustos, pero en porciones pequeñas, disfrutar socialmente sin caer en el atracón.

Para mí, un cuerpo en movimiento es un cuerpo sano, saludable.

Gracias Semanario Extra, Guillermo Merlino y equipo por brindarme el espacio para difundir lo que tanto amo, mi profesión.

A todos… ¡¡¡Muy feliz fin de año y un mejor comienzo 2022!!!