Emergencia Hídrica: nueva maquinaria vial para atender la problemática

Arribó a Nueve de Julio una pala frontal articulada marca CRYBSA, maquinaria vial aportada por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del “Plan Estratégico de Mejoras de Caminos Rurales”, y estará destinada a reforzar las tareas que se lleva adelante desde el municipio en el marco de la situación de emergencia que atraviesa el distrito.

La misma había sido solicitada por la jefa comunal nuevejuliense, María José Gentile al Gobernador Axel Kicillof, en oportunidad de su reciente visita al distrito. El arribo de esta unidad fue acompañado por el Subsecretario del área, Cristian Amarilla, quien fue recibido por la Intendente, junto a funcionarios de su Gabinete.

Esta incorporación resulta de vital importancia para llevar adelante distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento, contribuyendo a mejorar la capacidad operativa de la Municipalidad en la atención de las demandas de vecinos y productores rurales.

La Intendente agradeció y destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial en este contexto, ya que este nuevo equipamiento permitirá sumar fuerzas a las necesidades de productores y vecinos del medio rural.