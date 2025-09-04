Eliana Hernández: «El Delegado dice que está todo controlado, pero si tenemos el agua a 350 metros del pueblo algo falló»

Antonella De la Iglesia vecina de Quiroga llevó junto a una decena de vecinos de Quiroga su preocupación ante el Delegado Municipal de la localidad. Su intención, que manifiesta en esta nota, no era juzgar lo que se hizo hasta ahora, porque evidentemente no tiene remedio, sino conocer lo que se va a hacer a partir de este momento. En ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) reconoció que Juan Carlos Silva, el Delegado, “nos atendió de la mejor manera” y lamentó que la gente del pueblo no los haya acompañado en mayor número, a pesar de haber cursado muchas invitaciones. Antonella sufre en primera persona la situación de la emergencia hídrica porque su pequeña unidad productiva está cubierta por el agua, como sus vecinos y también en su trabajo, autoservicio y ferretería familiar, ve desfilar a otros vecinos que cuentan sus propias penurias.

Antonella De la Iglesia

Eliana Hernández participante de la misma reunión viene acumulando experiencia porque ha participado de todas las reuniones llevadas a cabo con funcionarios y concejales desde que el problema del agua se empezó a hacer visible y ayer mismo estuvo en el CEPT N 15 “El Chajá”, como integrante de la flamante filial de la Federación Agraria Argentina de 9 de Julio, -es prosecretaria- y donde se hizo presente el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Javier Rodríguez (ver nota “La otra reunión con el ministro”). En esa convocatoria estuvieron representadas varias entidades, comunidades y organizaciones de todo el Partido de 9 de Julio como Coninagro, Sociedad Rural Argentina, las Cooperativas Eléctricas de Dudignac, Quiroga, La Niña, French (estas tres representadas por un coordinador ya que están atendiendo varias urgencias en sus respectivas zonas de influencia), la CEyS Mariano Moreno, Bomberos de Dudignac, el Aeroclub 9 de Julio, la concejal Julia Crespo, el Director del CEPT y representantes de la sede local de Federación Agraria. Eliana explica el motivo de su incorporación y de su esposo Javier Padrón (es tesorero) a FAA: “lo que nos llevó a abrir la filial de a FAA fue que golpeamos muchas puertas e hicimos infinidad de gestiones y no encontramos ninguna respuesta”. También se queja, amargamente, que la gente del pueblo no se compromete, “carece de empatía” dice. Pide por un coordinador para las tareas y mejor control: “un técnico para coordinar es lo que está faltando” aclara.