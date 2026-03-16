El Sr. VTV y la jornada inaugural en 9 de Julio

Hace 30 años que Ariel Ceregido trabaja en la VTV. Hoy es el encargado de la Zona 15, a la cual pertenece 9 de Julio. Desde este lunes y, seguramente hasta fines de septiembre, está operativa la Planta de Verificación Móvil en nuestra ciudad, en donde, como cada año, se hace la VTV de vehículos particulares hasta 2500 kilos, motos incluídas. La sede es la de siempre, en Mitre 3806 y los turnos están disponibles en www.vtvjunin.com.ar.

Ariel, «El Sr. VTV», cumplió con su palabra y, además de estar para jornada inaugural de la temporada anual en nuestra ciudad, también estuvo de visita en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) en donde dejó varios conceptos interesantes, más allá del servicio.

Recordó que a pesar del decreto de Nación en relación a la VTV, Ariel expresó que “cada provincia puede adoptar o no los cambios propuestos por Nación. La provincia de Buenos Aires dijo no, y se dieron los motivos correspondientes.Asi que no hay cambios”. Y agregó que “el tema son los talleres mecánicos que podrian hacer la verificación. VTV Noroeste ganó una licitación pública de la provincia que delegó por 10 años el control de los vehiculos, pero no la reparación. Nosotros controlamos, el mecánico soluciona”.

Tambien mencionó que la empresa certifica la norma ISO 9001 que garantiza que los procesos sean equitativos en todos los vehiculos. “Tenemos muchas regulaciones que nos marcan el camino. La dirección provincial de vtv nos controla hasta dos veces por mes”, explicó Ariel. Dentro de la charla explicó que el objetivo de la VTV es “bajar el 30% la accidentología, el resto es el factor humano y el estado de la red vial”. A los técnicos de la empresa les lleva entre 2 y 3 años para formarse completamente.

Dentro de las curosidades con las que se han encontrado recuerda “un auto que vino con unos cuernos de toro en el frente. Pero hay muchísmas cosas. Hoy, por ejemplo, las casas rodantes, que no hay una normativa standard, enotnces tratamos que sea como salio de fabrica. Si tenes un 1114 hecho motorhome ampliada eso lo cheuqeamos. Por ejemplo, controlamos que el voladizo trasero no puede superar la mitad de la distancia entre ejes. Es por un tema de estabilidad y seguridad. Les ponen tanques de agua en el techo, con lo cual se corre el centro de gravedad. Todo eso no se permite”. Y dejó un claro mensaje para los “pisteros” : “El tunning no va”.

El servicio funciona de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 y de 13:30 a 16:30 horas. Los días sábados desde las 9:00 hasta las 12:30 horas. Tras la última actualización de precios vigente desde febrero, los costos para realizar el trámite varían según la categoría del vehículo. Las motos tienen escalas que oscilan entre los $25.385 y los $50.770 dependiendo de su cilindrada. Por su parte, los autos particulares y vehículos de hasta 2.500 kg tienen un costo de $63.463, mientras que el transporte pesado supera los $114.233. Cabe destacar que el servicio continúa siendo gratuito para personas con discapacidad, bomberos voluntarios y unidades municipales.