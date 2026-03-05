5 Mar 2026
El Ministerio de Ambiente PBA intervendrá en la crisis del basural



El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires confirmó su intervención directa en la crisis ambiental que afecta a 9 de Julio, tras una serie de incendios recurrentes en el basural municipal que han puesto en alerta a la comunidad. La medida se formalizó durante una reunión de trabajo entre la ministra del area, Daniela Vilar, la intendenta María José Gentile y la concejal Maria Elena Defunchio, con el objetivo de establecer una estrategia de emergencia frente a una problemática que ya se considera crítica para la salud pública y el entorno local.
La respuesta ministerial incluirá el despliegue de equipos técnicos y profesionales que colaborarán en la planificación y el abordaje de los incendios. Esta cooperación técnica busca definir protocolos de actuación más eficientes, mejorar la capacidad de respuesta inmediata y, fundamentalmente, reducir el impacto ambiental y sanitario en las zonas lindantes al basural.


Como parte de un plan de gestión integral a largo plazo, el gobierno provincial también facilitará recursos materiales, incluyendo un camión destinado a la recolección diferenciada y equipamiento de protección para el personal que trabaja en el área. Estos recursos se complementarán con un proyecto de ordenanza local de la concejal apuntado a fortalecer la separación de residuos en origen, intentando transformar la gestión de desechos de la ciudad en una política ambiental sostenible que evite la saturación y los incendios.

 

