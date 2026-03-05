El Ministerio de Ambiente PBA intervendrá en la crisis del basural





El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires confirmó su intervención directa en la crisis ambiental que afecta a 9 de Julio, tras una serie de incendios recurrentes en el basural municipal que han puesto en alerta a la comunidad. La medida se formalizó durante una reunión de trabajo entre la ministra del area, Daniela Vilar, la intendenta María José Gentile y la concejal Maria Elena Defunchio, con el objetivo de establecer una estrategia de emergencia frente a una problemática que ya se considera crítica para la salud pública y el entorno local.

La respuesta ministerial incluirá el despliegue de equipos técnicos y profesionales que colaborarán en la planificación y el abordaje de los incendios. Esta cooperación técnica busca definir protocolos de actuación más eficientes, mejorar la capacidad de respuesta inmediata y, fundamentalmente, reducir el impacto ambiental y sanitario en las zonas lindantes al basural.



Como parte de un plan de gestión integral a largo plazo, el gobierno provincial también facilitará recursos materiales, incluyendo un camión destinado a la recolección diferenciada y equipamiento de protección para el personal que trabaja en el área. Estos recursos se complementarán con un proyecto de ordenanza local de la concejal apuntado a fortalecer la separación de residuos en origen, intentando transformar la gestión de desechos de la ciudad en una política ambiental sostenible que evite la saturación y los incendios.