Destinos románticos en San Valentín

(por Cecilia Lastiri/EXTRAMUROS)

Hoy es 14 de febrero, el día de San Valentín. Aunque los mimos y atenciones a la pareja deberían tener lugar todos los días del año, siempre es un buen momento para sorprender a quien amamos. ¿Y por qué no hacerlo con un viaje?

Compartir juntos un nuevo destino es una experiencia perfecta para seguir consolidando una relación que perdure para siempre. O iniciar una nueva… Sea cual sea el motivo, queremos ayudarte a conquistar el corazón de esa persona tan especial para vos

. Un paseo en barco bajo las estrellas, una noche en el desierto, una clase de tango… Existen múltiples posibilidades, que van desde las clásicas (pero siempre efectivas) capitales europeas, hasta destinos más exóticos en África u Oriente Medio, pasando también por lugares que nunca defraudan como Nueva York.

Besos, caricias, abrazos, unas palabras de afecto y un viaje para descubrir juntos otras experiencias en un nuevo destino. ¿Existe un mejor plan para este San Valentín?

Estos son los destinos más elegidos en el mundo por los enamorados

Venecia

Sí, lo sabemos. Venecia es todo un clásico de San Valentín. Pero es que la ciudad de los canales nunca defrauda. Pocas urbes hay en el mundo tan singulares como la Serenísima, capaz de atraer a cientos de enamorados a lo largo de los siglos. Si querés algo más que una sonrisa en tu amado o amada, este paseo en góndola por Venecia resulta una ocasión perfecta. Aquellos que deseen ir más allá y anhelen, por ejemplo, dar un paso más en la relación con una proposición, también pueden optar por este inolvidable paseo en góndola con serenata. ¡Los canales y un gondolero serán testigos de vuestro amor!

París, amor y pasión en la ciudad de la luz

La ciudad de la luz, la ciudad de la pasión… La capital de Francia es catalogada de muchas maneras. Sin embargo, si por algo es conocida París es por ser la ciudad del amor. Para disfrutar en pareja de todos los atractivos a orillas del río Sena, os proponemos este tour por París, paseo en barco y Torre Eiffel. Por la noche, al caer la tarde, París se viste de gala para los enamorados. Para comprobarlo, les recomendamos esta cena en la Torre Eiffel, barco y Moulin Rouge.

Nueva York, besos en la Gran Manzana

Manhattan, la Gran Manzana de Nueva York, es todo un crisol de rascacielos, culturas y sorpresas por descubrir. ¿Se imaginan contemplar los famosos carteles iluminados de los teatros de Broadway? ¿Y la Estatua de la Libertad bajo las estrellas? No hace falta que lo imaginen, pues se puede hacer realidad con este tour nocturno por Nueva York. Los más románticos también pueden optar por un plan perfecto para parejas con este paseo en calesa por Central Park.

Buenos Aires, entrelazados en la cuna del tango

El tango es pasión y, por tanto, Buenos Aires es también pura pasión y romanticismo. Con esta experiencia de tango en la capital argentina visitaremos una milonga tanguera, el típico local donde se practica este sensual baile. Además, pueden aprender a bailar tango con un auténtico profesional. Si en cambio preferís un plan más tranquilo en la capital porteña, pero igualmente romántico, entonces no se puede este crucero por el río de la Plata. ¡Una plácida travesía!

Marrakech, amor y exotismo entre dunas

El exotismo del desierto marroquí también es un excelente reclamo para este San Valentín. Desde la ciudad de Marrakech podes acceder a todo este paraíso de dunas y arena. El paseo en camello por el desierto con cena y espectáculo les permitirá explorar los campos de arena de Agafay, disfrutando además de un suculento menú en una haima y de la música en directo de estilo gnawa. San Valentín también es un momento idóneo para relajarse y desconectar de la rutina. Este baño y masaje en un hammam spa tradicional de Marrakech es un plan más que recomendable para olvidarse de las prisas y del estrés.

Dubái, amor entre el lujo del desierto

Otro destino exótico que cada vez cuenta con interés en San Valentín es Dubái. Esta ciudad de los Emiratos Árabes, “la Nueva York de Oriente Medio”, ofrece múltiples planes y alternativas para todos los gustos. Uno de ellos es este safari de lujo y noche en el desierto, donde pueden deslizarse a toda velocidad entre las dunas. También podes sorprender a tu pareja reservando la entrada al Burj Khalifa. ¡Desde sus pisos 124 y 125 disfrutarás de unas extraordinarias vistas de Dubái!



