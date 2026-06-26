Incendiado(s)

Por Redacción Extra Digital



Ayer por la tarde un camión municipal de recolección se incendió. Según datos aportados, el fuego se habria originado por un desperfecto eléctrico. El vehículo formaba parte de la cuadrilla de recolección de ramas y escombros del turno tarde. El conductor no sufrió lesión alguna. El vehículo quedó inutilizado. Esto ocurrió en la calle Corrientes y Alsina. Las mismas fuentes consultadas especificaron que el camión fue llevado al corralón y será “canibalizado” para usar lo que esté en condiciones como repuesto para otros vehículos. Otra fuente confirmó que los camiones tendrían seguro «solo contra terceros” con lo cual la pérdida es total. Este incidente tuvo un aviso antes de ayer cuando, en otro incidente, casi se prendió fuego otro camión pero los propios empleados municipales lograron que no pasara a mayores.

Hace meses que desde este medio insistimos en el estado deplorable de la flota de vehiculos pesados municipales. Cosa apreciable a simple vista, además de andar sin patente exhibida (más de una vez hemos marcado y mostrado con fotos esta clara violación de la ley vial nacional), y no tienen el mantenimiento básico ya que funcionan sin parar. Camión que se rompe, no se recupera y, los que quedan, se recargan con las horas de trabajo de ese vehículo que quedó en el camino. Además, la suciedad y el visible deterioro con el que circulan sumados a las condiciones de precariedad laboral para los mismo empleados. Las autoridades deben saber que esa, para los vecinos y para quien se los cruce, es la imagen de 9 de Julio que están proyectando. Mugre, deterioro y descuido.

Desde hace meses que hemos mostrado, marcado y avisando lo que es de sentido comun, que algo iba a pasar. Lamentamos que eso se haya confirmado. esta vez fue un incendio, la próxima puede ser un camión sin frenos que provoque un choque o algo peor. Sabido es que esta gestión es reactiva, no proactiva, o sea, no anticipa y actúa detrás de los hechos, cuando le aprieta el zapato. Servirá el incendio del camión para reaccionar? O habrá que esperar que pase algo más grave?

Hoy el municipio que está en rojo, que no tiene crédito, que no puede acceder a compra de maquinaria, perdió un integrante de la castigada flota. El servicio de recolección ya se brinda a los ponchazos y ahora, con un vehiculo menos, se verá afectado. En definitiva, perdemos todos. Quién se hace responsable de esto?