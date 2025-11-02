2 Nov 2025
24.4 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Historia de las inundaciones en el partido

Las inundaciones no son de ahora

 

La profesora Gloria Tapia continuó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9 con su ciclo de ‘Historias de 9 de Julio’, donde aprovechando la coyuntura actual de la emergencia hídrica y las cíclicas inundaciones nos contó que las mismas han sido a lo largo del siglo XX y el XXI un hecho que se ha manifestado con la contundencia de los milímetros caídos. “Cíclicas” las llamó Tapia: “a un período seco le siguió uno húmedo; en 1981 cayeron 1932 mm, en 1997 se midieron 1555 y en 2001 se alcanzaron 1998mm”.
Y acotó: “Deberían haber previsto y planificado, por los perjuicios que arrojan, además de las perdidas económicas: desarraigo por el éxodo de población, cierre de escuelas, etc.”
También aprovechó, en su condición de docente e integrante entre 1966 y 2002 de la Dirección de Psicología de educación para saludar al Centro Educativo Complementario ‘Colorín Colorado’ de Facundo Quiroga que arribó al 50° aniversario el pasado 27 de octubre.

 

Últimas noticias

Generaladmin -

Macri desafía la estrategia de Milei y pone en riesgo el acuerdo de gobernabilidad

La relación política entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa una nueva y tensa fase, marcada por críticas mutuas...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra