Historia de las inundaciones en el partido

La profesora Gloria Tapia continuó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9 con su ciclo de ‘Historias de 9 de Julio’, donde aprovechando la coyuntura actual de la emergencia hídrica y las cíclicas inundaciones nos contó que las mismas han sido a lo largo del siglo XX y el XXI un hecho que se ha manifestado con la contundencia de los milímetros caídos. “Cíclicas” las llamó Tapia: “a un período seco le siguió uno húmedo; en 1981 cayeron 1932 mm, en 1997 se midieron 1555 y en 2001 se alcanzaron 1998mm”.

Y acotó: “Deberían haber previsto y planificado, por los perjuicios que arrojan, además de las perdidas económicas: desarraigo por el éxodo de población, cierre de escuelas, etc.”

También aprovechó, en su condición de docente e integrante entre 1966 y 2002 de la Dirección de Psicología de educación para saludar al Centro Educativo Complementario ‘Colorín Colorado’ de Facundo Quiroga que arribó al 50° aniversario el pasado 27 de octubre.