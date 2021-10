CEyS: Comunicado de la Lista Verde referente a la causa Raineri

COMUNICADO LISTA VERDE TRANSPARENCIA COOPERATIVA.

La Lista Verde transparencia cooperativa quiere poner en conocimiento de todos los asociados, que durante la administración del ex presidente del consejo, Omar Malondra, quien aún es apoderado de la lista celeste, en el año 2014 utilizaron un crédito de un millón de dólares, que en la actualidad representa la suma de 185 millones de pesos, para la compra de dos generadores usados, provenientes de la India. El pago de los mismos, se trianguló a través de una empresa con sede en Uruguay. Por “problemas de papeles” y falta de legibilidad en los números de serie, los generadores, no solo no pudieron llegar a nuestra ciudad sino que tampoco pudieron ser nacionalizados. Es decir, que la Ceys compró algo que nunca recibió. La actual administración, con mucho esfuerzo, tuvo que hacer efectivo el pago del crédito contraído con el Bapro. Cabe aclarar que en esa, ni en ninguna otra oportunidad puede la CEyS trasladar el costo de cualquier gasto extraordinario a las facturas de servicios. Les recordamos que los aumentos de tarifas son dispuestos por el estado provincial y están regulados por sus entes de control.

Esta lista quiere contarles, además, que durante la administración anterior, la cooperativa fue víctima de una estafa por casi $ 5.6 millones, que en la actualidad serían 50 millones y por la cual se encuentran procesados e imputados, su ex presidente, Omar Malondra, su ex secretaria, Carmen Castagnino y su ex tesorero, Alfredo Poggi. Si bien el importe fue pagado con una partida de un programa nacional, la cooperativa tuvo que comprar esas luminarias faltantes, con dinero de todos los asociados.

Debido a los temas anteriormente citados, en la actualidad existen dos causas penales en las que miembros de la Administración anterior de la CEyS están imputados por las dos fiscalías intervinientes. Este año también llego una intimación del BCRA sobre el consejo de administración anterior, por haber infringido las leyes del régimen penal cambiario por una suma de U$D 600 mil y por la cual la cooperativa podría recibir una multa millonaria.

Recordamos a la comunidad que durante la administración anterior, se “perdió” una hormigonera valuada en aproximadamente $ 3 millones, por la cual esta administración hizo todos los reclamos pertinentes y nunca se pudo recuperar.

Todos los hechos anteriormente narrados sucedieron durante la gerencia del sr Federico Rainieri quien, de ninguna manera, puede alegar no haber estado en conocimiento de los mismos. Se le recuerda a la comunidad que Raineri como gerente de la CEyS es co-rresponsable con el Consejo de Administración anterior de acuerdo a lo normado por la ley de cooperativas. Es decir, que en su rol de gerente responsable de los actos que lleva adelante el consejo debió actuar para que ninguna de las consecuencias desfavorables que sufrió la Ceys bajo su gerencia ocurrieran. Es más, en momentos en donde se fomenta que la actitud de Raineri fue la correcta durante su trabajo, se le recuerda a la comunidad que el Sr. Raineri ingresó a trabajar en la Ceys como gerente sin realizarse el debido concurso que ordena el estatuto de nuestra cooperativa. Por esta razón, la Ceys recibió una multa por parte del INAES.

Queremos recordarle a la comunidad que la lista verde, en sus orígenes, fue conformada por vecinos que tuvieran como objetivo defender los intereses de la cooperativa, luchando por una institución libre de política partidaria. Nuestra lista, está integrada por una pluralidad de pensamientos políticos y religiosos. Lamentamos profundamente que este tema, en particular, se haya politizado de tal manera que el abogado de Raineri, el Dr. Sebastián Malis, que en la actualidad es concejal por el Frente Renovador haya sido uno de los ediles que presentó un proyecto en el Consejo Deliberante sobre el tema en cuestión, politizando una cuestión que es excluyente del ámbito de la cooperativa. Estos embates de la política partidaria hacia nuestra querida cooperativa no nos sorprenden, siendo por ello que es importante que la comunidad sepa sobre los mismos y nos ayude a seguir luchando por una cooperativa libre de políticos.

En este orden de ideas, resulta muy sugestivo que se haya convocado a una marcha con la intención de repudiar el despido antes mencionado, en la misma fecha que hemos tomado conocimiento, por medios nacionales, que se celebrará el día de la Lealtad Peronista. Las circunstancias antes narradas no hacen más que demostrar como la militancia política está desesperada por volver a administrar la CEyS para así seguir haciendo uso de los recursos de los asociados para beneficio propio.

Quienes integramos la lista verde continuaremos trabajando con transparencia y rectitud para el cumplimiento de los objetivos fijados en pos del bienestar de los asociados. No permitiremos que nos lleven al terreno de la injuria pese a que nos invitan con el ejemplo. Continuaremos trabajando para que la corrupción que en un tiempo fuera moneda corriente en la CEyS, no vuelva nunca más de la mano de aquellos que alguna vez la avalaron, ya sea por acción u omisión.