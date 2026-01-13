César Gatti: un enero caliente y en alerta

El segundo Jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, César Gatti, estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para comentar la actividad reciente de los integrantes del cuerpo activo, habida cuenta de diversos incendios en los últimos días en zona rural y de una vivienda el lunes durante la madrugada. También fue tema de la entrevista los incendios en el sur del país que arrasaron una superficie de bosques equivalente a la Ciudad de Buenos Aires y, si bien la lluvia trajo alivio y combatió los frentes de grandes llamas, aún focos que siguen activos, por lo que el riesgo y el trabajo de brigadistas continúan. La lluvia del fin de semana generó un alivio en una zona prendida fuego. Se aplacaron las grandes llamas pero hay focos que siguen activos.

Los incendios que queman la Patagonia desde mediados de diciembre ya arrasaron con 21.000 hectáreas de bosques, el equivalente a la Ciudad de Buenos Aires.

Además de las 12.000 hectáreas quemadas en El Hoyo y Epuyén, el reporte incluye las 6.000 hectáreas incendiadas en el Parque Nacional Los Alerces y las 3.000 de El Turbio. Los dos primeros focos aún están activos. El tercero, controlado en un 90%, según la organización ambientalista Greenpeace.



Gatti explicó la Regla 30-30-30: ¿En que consiste? “Existiendo 30 grados de temperatura ambiente; 30 por ciento de humedad y una velocidad del viento de 30 kilómetros por hora, son las condiciones ‘optimas’ para un incendio perfecto” explicó y no dejó de apuntar también la habitual negligencia humana capaz de desatar el siniestro. Una entrevista para escuchar con atención.

