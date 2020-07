Carlos Casares: Una persona ingresó a la ciudad violando los controles e indignó a los vecinos

Una situación inusual se dio en la vecina ciudad de Carlos Casares durante el fin de semana largo. Según trascendió, luego de una conferencia de prensa brindada por el propio intendente Walter Torchio, un hombre proveniente del AMBA ingresó a la localidad ubicada en el oeste bonaerense evadiendo todos los controles y sin informar a la autoridades sanitarias correspondientes como se solicita en cada distrito a fin de que puedan ser controlados mientras realizan la cuarentena de 14 días.

Este hecho, que al parecer fue reflejado mediante fotografías por el viajero quien habría visitado varios lugares de la ciudad para luego marcharse, generó la indignación de los vecinos que a través de las redes sociales solicitaron que se apliquen sanciones tanto para la persona que ingresó, como así también para los casarenses que habrían mantenido contacto con el sujeto sabiendo que eso no estaba permitido y que podría complicar la salud pública de la localidad.

En ese sentido, Torchio se mostró muy enojado con la situación y pidió responsabilidad absoluta a cada vecino y que sean adultos consientes de la gravedad de la pandemia. “No me causa gracia que alguien venga a Casares haciéndose el gracioso, de joda, evitando pasar por los controles como un delincuente, y peor aún, luego sale a circular por la ciudad; me indigna porque los casarenses estamos haciendo un enorme esfuerzo para cuidarnos, estar en fase cinco, que la gente pueda trabajar y hacer actividades recreativas”, dijo el jefe comunal.

“A éstas personas no les importa la salud de los vecinos y el trabajo de los casarenses; son personajes desleales para con la comunidad que no le importa nada, se creen piolas”, continuó con dureza al tiempo que agregó “no entienden ni les importa nada, total si retrocedemos de fase él se fue y acá los que la padecemos somos nosotros. Es realmente una pena que no lo pudiéramos meter preso”.

“Vamos a redoblar esfuerzos para que no vuelva a pasar lo sucedido”, dijo el Intendente en relación al hombre que se paseó por el pueblo. Sin embargó el mandamás no se quedó ahí u también apuntó a sus conciudadanos “lo grave también es que algún vecino lo albergó sin tomar ninguna precaución, no estamos siendo serios”.

Según pudo saber InfoGEI al mantener comunicación con el Municipio, Torchio tomó como ejemplo, para hacer reflexionar a la ciudadanía de la consecuencia de cualquier acto irresponsable, a dos distritos vecinos hasta hace 15 días estaban en fase cinco y sin casos y, hoy se encuentran con muchos inconvenientes debido a la multiplicación de personas infectadas con COVID-19.

