23 Feb 2026
27.9 C
Nueve de Julio
Locales

Basural: control y monitoreo

Hoy lunes, la Municipalidad de Nueve de Julio informó sobre el estado del basural  tras el incendio del pasado 19 de febrero. Tal como manifestó la propia Intendente gentile en notas periodísticas, a raíz de ese incidente, que derivó en una intervención de los Bomberos Voluntarios y en la ampliación de la denuncia penal pertinente, se han intensificado las medidas de control en el predio. La Policía Comunal mantiene una vigilancia activa mediante patrullajes y rastrillajes periódicos para prevenir nuevos focos de conflicto.

En la actualidad, aunque se observa la presencia de humo en el sector, no existen focos que requieran nuevamente el servicio de bomberos. Durante el transcurso de la jornada de hoy, equipos municipales trabajaron con maquinaria pesada en tareas de remoción y enfriamiento para eliminar riesgos de reinicio. De forma paralela, el municipio continúa con el cronograma de seguridad previsto, reforzando tanto el monitoreo constante como los controles de acceso al ingreso del predio.

 

