Banchero: “Nunca se decidió no hacer la obra, jamás”.

La obra de gas en la Escuela de educación Secundaria n ° 8 ‘General José de San Martín’ sigue dando que hablar. Tanto que hoy, en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9), estuvo el Secretario de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad para dar la versión municipal de lo que viene ocurriendo.

¿Cuál fue el motivo concreto por el que no se ejecutó esa obra de Gas en la escuela? Fue la pregunta inicial.

Banchero respondió: “El año pasado nos comentan desde el Consejo Escolar que la Escuela N ° 8 tiene la instalación de gas desde que se creó la escuela en 2008, se inauguró en 2009, y que nunca se había conectado. Era solamente conectarlo, entonces dijimos, si es solamente conectarlo, la provincia se va a ahorrar un montón de plata porque es mucho más barato el gas natural que el envasado, pero por otro lado seguramente va a estar más caliente las aulas. Así que tomamos la decisión de hacerlo, eso pasa por el Consejo Escolar, el Consejo Escolar cambió en provincia, lo manda al municipio y el municipio licita. Cuando hay una obra de gas normalmente la hacemos con la cooperativa eléctrica, incluso está en la carta orgánica que cuando es con la cooperativa no se precisa licitar, y como además la cooperativa es la que luego visa eso y la que se ocupa de que esté bien, es lo más barato, lo más económico, lo más rápido, lo más serio, así que decidimos hacerlo con la cooperativa. Nos hicieron un presupuesto, lo aceptamos, esto fue empezado el invierno, una obra que iba a tardar aproximadamente dos meses, un mes y medio, entonces sabíamos que difícilmente tengan gas durante el invierno, pero decidimos que sí. A los 10/15 días de empezar la obra me llamó el ingeniero Barreau, advirtiéndome que no era lo que pensaban y que por el presupuesto que pasado no lo podían hacer, porque la obra iba a ser mucho más compleja y además tampoco nos podían hacer un presupuesto porque no sé sabía hasta dónde era el alcance de la obra que había que hacer. Obviamente tuve que hablar con la intendenta porque no era poca cosa. Nos reunimos con María José, con el sector educativo, con la cooperativa y decidimos que había que hacerlo. Pero en la municipalidad, no podemos decir ‘okey y después me decís cuándo es’, tenemos que tener un presupuesto. Nos hicieron un presupuesto, estimativo, un monto importante y dijimos que sí. Para ello había terminado el invierno, ya los calefactores no se usaban. Es el municipio, hay que cuidar las arcas, hagamos bien los números para ver cuánto es, pero hagámoslo. Y si hay alguna otra alternativa, busquémosla”.

El funcionario municipal agregó como dato ilustrativo que en ese momento “Justo aparece la alternativa de una empresa que le inyecta a los caños un material epoxi por dentro y que eso está aprobado por ENAR, está aprobado por IRAM y con eso la cañería deja de perder, queda funcionando y se puede hacer”. (NdR: El epoxi es un polímero termoestable que se obtiene al mezclar una resina con un endurecedor, formando un material resistente, duradero y versátil). Y agregó que “lo que hizo que haga parar la obra en forma urgente es que me dicen ‘hay una pérdida de gas, no es peligrosa, es muy pequeña, de hecho, la medimos 5 veces y solamente la notamos en la primera medición, pero está’. Inmediatamente paramos la obra. Es porque además el gas natural tiene otra presión. Si a esa cañería le inyectábamos gas natural era mucho más peligroso. Así que nos pusimos en contacto con esta empresa que se demoró más de dos meses en hacernos un presupuesto, lo hizo para fin de año, para fin de diciembre, unos días antes de navidad”.



“De hecho, ya habíamos decidido hacerlo sin esta empresa”, continua Banchero, «el presupuesto, era elevado y se nos acortan los tiempos porque además se llega al invierno, porque es una obra que dura por lo menos dos o tres meses. Nos reunimos de nuevo con la cooperativa y el ingeniero Rodríguez que reflotó un proyecto que le había presentado yo a la cooperativa cuando empezamos la obra. Y que era hacer directamente la cañería nueva por afuera porque es más económico que romper todo el hormigón y reemplazar no se sabe en qué parte el caño. Así que están evaluando eso. De hecho, hoy no tengo un presupuesto, pero lo que sí acordamos es que la cocina esté funcionando y eso se logró; se hizo una prueba hermética en la cocina, que está en perfectas condiciones, con un tubo de gas envasado en la misma, con todo funcionando perfectamente, sin pérdida”.

¿Cómo sigue esto? Banchero dijo que “ahora se arranca la obra grande, gruesa, cara, en la cual estos días nos van a estar dando un presupuesto, pero lo que hay que aclarar es que nunca se decidió no hacer la obra, jamás. Simplemente había que tener un presupuesto porque es una licitación no puede ser a número abierto. Entonces primero tenemos que tener un presupuesto, hacemos una licitación y le pagamos. Lo que nos comprometimos desde un primer momento, y en esto hay que agradecer a la cooperativa que es la que nos está dando una mano, la que está trabajando a la par nuestro en eso, es que los chicos el lunes iban a tener gas para la cocina y que antes que empiece el frío del invierno va a estar el gas natural conectado”.

También aclaró que “desde 2009 la escuela funciona con gas envasado. Provisoriamente, un tiempo más, hasta que hagamos la cañería nueva, la cocina va a estar funcionando con gas envasado. Cuando llegue la época de tener que usar los calefactores, es el compromiso que asumimos como Poder Ejecutivo, que asumió la Cooperativa, que asumió el Consejo Escolar, es que va a estar funcionando el gas natural, sin dejar de recordar y lo tiene que saber la gente que la escuela está desde el 2009 sin gas natural”.

El Secretario de Vivienda y Urbanismo argumentó también que las demoras son atribuibles también a la demora de la empresa foránea que tardó dos meses en presupuestar su trabajo “una obra compleja de más de 35 metros de caños enterrados para detectar donde está la pérdida y en el transcurrir de esos meses se sabía que no se podía seguir con la obra mientras se seguían usando los calefactores, “Entonces, se decidió esperar que termine el invierno”.

También recordó “básicamente la obra no era lo que se había previsto desde el Consejo, era otra obra. La decisión siempre estuvo a hacerla. El invierno estaba pasando. Decidimos hacer todas las averiguaciones posibles para que sea lo más eficiente y lo mejor posible. Y antes que llegue el próximo invierno, la obra va a estar hecha”.

¿Qué garantías existen de que el municipio, dado las manifestaciones y declaraciones que hay siempre, de emergencia económica, de crisis económica, de que no hay dinero, vaya a cubrir los gastos que esto está demandando?

“La garantía es total, está como garantía el fondo de obras que tiene el municipio con la cooperativa, pero el municipio en ningún momento dijo que no va a pagar la obra, o sea, la orden a la cooperativa es que haga la obra, la cooperativa está ayudando, y mucho, con la mano de obra que no se va a pagar -aún sin hacer el decreto- y para ganar tiempo la cooperativa ya está trabajando. No nos queda otra porque en base a lo que descubran va a ser el presupuesto, pero digo, también la Cooperativa podría no estar ayudando, y lo hace y mucho, de hecho”.