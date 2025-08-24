Bajo Sospecha: La familia detrás de la mayor droguería del país y su presunta conexión con coimas al entorno de Karina Milei

Multimillonarios, bien relacionados con la dirigencia política y ahora en la mira judicial. La familia Kovalivker, histórica dueña de la droguería Suizo Argentina SA, quedó envuelta en un escándalo por el supuesto pago de coimas a funcionarios cercanos a Karina Milei, hermana del presidente.

En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos en propiedades vinculadas a Emmanuel y Jonathan Kovalivker, hijos de Eduardo Kovalivker, actual referente del grupo empresarial que fundó su padre León hace casi un siglo. El operativo incluyó una escena particular: al ser interceptado en su auto en Nordelta, Emmanuel llevaba sobres con dinero en efectivo —266 mil dólares y unos siete millones de pesos— además de anotaciones, un celular y su pasaporte, todo secuestrado por la policía.

La saga empresarial Kovalivker comienza con León, inmigrante y fundador del grupo Barracas, que en 1993 adquirió Suizo Argentina a la familia Soldati. Tras su muerte en 2008, Eduardo —ingeniero químico formado en Israel y París— tomó el control de la firma y la condujo a su consolidación como la principal proveedora de medicamentos para el Estado argentino. Actualmente, aunque mantiene más del 60% de las acciones, son sus hijos quienes dirigen la operación junto a Marcela Sandra Viner.

En uno de sus últimos posteos en redes, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Jonathan Kovalivker: “Es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina SA, la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas. Es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y jueces que me condenaron”.

El escándalo se originó tras la filtración de audios del abogado Diego Spagnuolo —ex titular del ANDIS y cercano a Javier Milei— en los que describe un supuesto sistema de «retornos» a partir de la facturación de medicamentos. En un pasaje clave, afirma: «De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia», dejando entrever un presunto mecanismo de coimas a cambio de contratos con el Estado.

El imperio diversificado de los Kovalivker no se limita a la industria farmacéutica. En los últimos años incursionaron en rubros como nutrición animal, estética y e-commerce. Además, Jonathan y su esposa, la exmodelo y arquitecta María Ivonne Senac, fundaron una empresa de eventos en Cafayate dedicada también al negocio automotor. El mismo empresario creó en 2023 una sociedad enfocada en agroindustria, tecnología, finanzas y energía. El día del cierre de listas electorales ese año, se lo vio jugando al pádel en el World Padel Center de Nordelta junto a Macri y Lisandro Borges, CEO del barrio privado.

No es la primera vez que Suizo Argentina queda bajo sospecha. En agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual, de la asociación Arco Social, denunció penalmente a Spagnuolo, a miembros de la familia Kovalivker y a los dirigentes Martín y Eduardo Menem por una supuesta contratación irregular de medicamentos sin licitación pública por parte de la ANDIS, por un monto estimado en 30 mil millones de pesos. Si bien el fiscal Carlos Rívolo determinó entonces que no hubo delito, varias notas periodísticas que informaban sobre esas compras desaparecieron de internet.

Ahora, con la revelación de nuevos audios en el streaming “Carnaval”, el abogado Gregorio Dalbón presentó una nueva denuncia penal contra Javier y Karina Milei, Eduardo Kovalivker, Lule Menem y el propio Spagnuolo. La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y fue delegada al fiscal Franco Picardi.