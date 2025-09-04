Al frente de batalla o a casa

Por Juan Manuel Jara

La política y el gremialismo están metiendo la cola en la compleja situación hídrica que sufre 9 de Julio. Lo que ocurrió este martes con la visita del Ministro Rodriguez marca que, evidentemente, los intereses sectoriales priman por sobre la atención de los habitantes afectados. Estuvo la cumbre y la contracumbre agraria. La de la Municipalidad y la de la escuela El Chajá. Y la cancha quedó marcada. Pero una cancha “paraguaya”, como se decía en el barrio. Donde, evidentemente, vale todo.

De un lado, el Municipio y la Sociedad Rural local. Del otro, un Resto del Mundo rural. Y ahora hay que sumarle un nuevo actor, el grupo de los, vamos a bautizarlos, “Cuarteleros”, que hicieron su ruidosa aparición ¿sorpresiva? irrumpiendo en la reunión del municipio. Son los representantes de cada uno de los cuarteles en los que se divide el Partido que se unieron a instancias de la intendente, coordinados por Sociedad Rural, se reúnen en la sede de esta entidad pero, según mencionó uno de ellos al ser consultado, tiene vuelo propio, no pertenecen a la organización rural. Hay mucha declaración publica de rigor, cartita para acá, cartita para allá, pero el resquemor en la ruralidad se palpa. El enojo aun más. Y, como lo venimos mencionando desde hace meses: va en aumento. Y otro dato, extremadamente llamativo: la jornada abierta sobre esta situación organizada por Sociedad Rural Argentina (se espera a la plana mayor) para el martes próximo va a tener lugar en…la Cámara de Comercio y no en uno de los salones de la Sociedad Rural local. El motivo? Aparentemente por la disputa que tambien existe entre CARBAP y SRA. Hay un montón de “memes” para ilustrar esta situación.

Prima lo particular por sobre lo general. Triste. Por eso las entidades tradicionales van perdiendo representatividad. Autoridades, funcionarios, entidades, ponganse las pilas, los pantalones largos y las botas de goma. Dense cuenta que a quienes dicen representar la están pasando mal, muy mal y en serio. No lo están viendo. Estén a la altura de la situación o haganse a un lado.