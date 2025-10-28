A la escuela con todas las luces

Finalmente se completó el reemplazo de luminaria led en el predio del Instituto Superior de Formación Docente (Escuela de Comercio). Si bien la Cooperativa Elèctrica y de Servicios Mariano Moreno ya tenia un expediente enviado por el Municipio, a través del Consejo Escolar, para el cambio de seis luminarias, como informaramos dias atrás, ante un pedido efectuado por directivos del Instituto, la CeyS decidió encarar el reemplazo de forma directa y efectiva. En total fueron quince las luces reemplazadas por apliques led mejorando asi la iluminación exterior del establecimiento.