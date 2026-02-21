Valentín Miranda: “La falta de inversión en la ruta 5 es una deuda general”

Durante la semana, el diputado provincial Valentín Miranda (UCR) expresó su preocupación por el deteriorado estado de la Ruta Nacional N°5, en el tramo comprendido entre las ciudades de 9 de Julio y Carlos Casares, y solicitó gestiones para su urgente repavimentación y bacheo.

A raíz de esas manifestaciones, el legislador estuvo en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y se refirió a la iniciativa presentada en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde plantea que se adopten las medidas necesarias que permitan mejorar las condiciones de la traza, ante el evidente desgaste del pavimento y la presencia de deformaciones que el definió como “huellones”, que representan un riesgo concreto para quienes circulan a diario por esa vía.

“No es este el primer reclamo, porque todos los años presentamos uno similar por la Autovía en la Ruta Nacional n ° 5”, dijo Miranda que, en los fundamentos del proyecto, remarcó que se trata de una arteria estratégica que conecta el este y el oeste de la provincia de Buenos Aires, atraviesa ciudades de relevancia y vincula la ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, la capital pampeana.

Es cierto también que la mitad de las rutas nacionales tienen problemas y empeora su estado por la falta de obra pública, datos que surgen de un informe de Vialidad Nacional, que dice que hay problemas en las provincias claves para el agro, la energía y la minería y eso impacta en la productividad y la seguridad vial. Pero a pesar de la desinversión del gobierno nacional, Miranda expresó que “echarle la culpa a este gobierno sería injusto porque la Ruta Nacional n ° 5 lleva años de demora. La falta de inversión de todos los gobiernos con la Ruta 5 es una deuda general”.

Hay un informe del Gobierno nacional finalizado en agosto de 2025 que dice que la mitad de las rutas nacionales que fueron relevadas por Vialidad Nacional en 2024 y, a su vez, la mitad de los kilómetros de esos caminos están en regular o mal estado.

La falta de inversión (obra) pública, hasta tanto no se concesionen las rutas a empresas privadas (las «privatizaciones», que avanzan lento) o Nación no transfiera la potestad a las provincias, empeora el cuadro, aunque ayuda al Gobierno a tener superávit fiscal y bajar la inflación. “De todas maneras requiere mucha organización” dice Miranda, “de sectores autoconvocados, intendentes, legisladores provinciales, nacionales, de cámaras empresariales, no queda otra que alzar la voz en forma permanente con un reclamo que se escuche fuerte”.

Y agregó: “Lo positivo es que la Ruta 5 viene movilizada porque somos muchos los que tenemos esa voz en alto; se han realizado varios encuentros y aún con las obras paradas en todo el país, la parte entre Suipacha y Mercedes está continuando, eso tiene que ver con la presión que se puede meter; el método es ese: insistir, pedir audiencias, explicar la importancia que tiene”.

El tramo final de la entrevista el diputado Valentín Miranda se refirió a la situación interna del comité provincia de la UCR y a la aprobación en diputados de la Ley de ‘Modernización Laboral’.