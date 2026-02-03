No me nombres, soy Giordano



Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha arrojado luz sobre las ramificaciones de la red de Jeffrey Epstein en América del Sur. Entre los nombres que han emergido de los archivos judiciales, uno destaca por su peso en la cultura popular del Cono Sur: Roberto Giordano, el estilista que durante décadas fue el rostro indiscutible de la moda y la alta sociedad en Argentina y Punta del Este.

Las revelaciones sugieren que el imperio del «peluquero de las estrellas» —fallecido en noviembre de 2024— pudo haber servido como un puente de influencia para el financista estadounidense en la región. Según los documentos analizados por expertos legales, los eventos masivos organizados por Giordano no eran solo desfiles de moda; funcionaban como nodos de contacto estratégico. Los archivos mencionan específicamente cómo el entorno de prestigio creado por el estilista, que atraía a figuras de la talla de Alain Delon y Sophia Loren, ofrecía el escenario ideal para que Epstein expandiera su red de relaciones internacionales. «Los documentos abren una nueva línea de investigación sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol que habrían tenido los eventos de alta sociedad en su esquema», indica un fragmento del reporte judicial estadounidense. Más allá de la coincidencia en eventos sociales, los investigadores en Washington han detectado lo que describen como un «nexo financiero». Aunque los detalles específicos sobre transacciones monetarias permanecen bajo sumario, la desclasificación apunta a que Epstein habría aprovechado la infraestructura de los desfiles en Punta del Este para infiltrarse en círculos de poder sudamericanos.



¿Relación directa o proximidad oportunista?

Para los analistas, la aparición de Giordano en estos archivos no implica necesariamente una participación activa en los delitos de tráfico sexual por los que Epstein fue condenado. Sin embargo, subraya el modus operandi del financista: rodearse de figuras que controlaban el acceso a la juventud, la belleza y el poder político.

Giordano, quien pasó sus últimos años exiliado en Uruguay tras ser condenado por irregularidades en los aportes de sus empleados y defraudación al Estado, ya no puede responder a estas acusaciones. Su imperio, que una vez fue sinónimo de exclusividad, queda ahora bajo una sombra mucho más oscura que la de sus deudas fiscales.

El Departamento de Justicia continúa procesando miles de páginas adicionales. La gran incógnita para la justicia argentina es si estos documentos contienen nombres de otros empresarios o figuras políticas locales que formaron parte del círculo íntimo que Epstein intentó cultivar en el sur del continente.