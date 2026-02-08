Fuego, humo…y aromas

La madrugada de este domingo volvió a tener ese juego de colores anaranjados resaltados sobre el fondo oscuro de la noche, con humo cruzando la city y ese olor caractaristico que ya podría decirse que es parte de de la experiencia nuevejuliense.

Asi, como se ve en esta secuencia de fotos enviadas por una vecina siempre preocupada y que, como otros, es testigo y a la vez sufre estos efectos cuando el viento se empeña en cruzar el pueblo, compartiendo el efecto basural con todo el vecindario.

Según trascendidos, ya estaría controlado, pero la mañana de domingo aun tiene ese aroma tan local. Una vez más.

Actualizando la información, César Gatti, Segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, confirmó a este medio que el basural «está prendido desde anoche» y agregó que «ahora se hizo más grande, asi que nos llamaron de la Municipalidad y ahí van 2 camiones para aplacarlo un poco».

Ampliaremos.



Fotos gentileza Marta Díaz Romero