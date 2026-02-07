Científica en ojotas

Ella es cientifica, es nuevejuliense pero actualmente reside en Suiza, en las afueras de Zurich. Allí, a diario recorre los 30 minutos que la separan de su lugar de trabajo, el laboratorio en donde desarrolla los estudios de su especialidad, algo muy preciso, casi quirúrgico.

Ella es Agostina Torres, ecóloga en comunides de plantas, estudia cómo se interconectan las distintas especies con su entorno y el efecto de sus polinizadores, que son los insectos. De visita temporal en 9 de Julio, definida como “50 % vacaciones / 50% trabajo virtual”, Agostina estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) para contar de su interesante experiencia de vida.

Si bien le encanta su labor, admite que “es un poco deprimente a veces porque la realidad para este tipo de ambientes es triste, muy afectados por los cambios que produce el humano y el impacto de esto en el ecosistema y sus actores”.

Dice no tener una historia romántica con lo científico y recuerda que el primer punto de interés fue el conocer Greenpeace. Luego supo que un amigo de su hermano estudiaba ciencias ambientales y hacia allí fue. Le atraía el día a día de los investigadores científicos, más relajado, sabia que no queria la rutina de un trabajo de oficina. Llegó el titulo, luego una beca del CONICET, el Doctorado, eso trajo otra cosa y llegó al chance de irse a Suiza.

Cómo? Hizo un post doctorado en polinización, en Bariloche, y se postuló para una vacante en Suiza. Mandó todo, pasó las distintas etapas y, finalmente, obtuvo esa beca, fue elegida.

Pero el primer mundo, los paisajes de montañas y lagos no la van a retener para siempre. Su idea es volver. Fue seleccionada para hacer la carrera de investigadora del CONICET asi que el objetivo es cambiar el paisaje helvético por el de Bariloche.

Hoy, si bien hace trabajo de oficina armando modelos, reuniones, informes, dice que “puede ir de ojotas”, uno maneja sus tiempos y con varias actividades. Agostina también mencionó cómo es el rol de las nuevas tecnologias y la adaptación efectiva al uso de la IA para analizar datos, identificar especies, acelerar tiempos en sus trabajos de investigación. De todas maneras, Agostina resalta que la vuelta está en su horizonte para continuar con su vida de cientifica en bariloche, el lugar elegido para ello.

https://open.spotify.com/episode/7e5qp4iyL91q2Kcbqiubxb?si=6babce4e0608407e