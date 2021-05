Chivilcoy: Britos anunció múltiples restricciones y quedó al borde de la Fase 2

“Esto se dispone como paso previo a solicitar a Provincia el pase a fase 2, si las restricciones no surten el efecto que esperamos”, aseguró.

El intendente municipal, Guillermo Britos, anunció nuevas medidas de restricción para Chivilcoy, que estarán vigentes desde las 00 horas del 18 de mayo, hasta el 31 del mismo mes inclusive, con posibilidad de modificaciones.

Cabe remarcar que dichas medidas fueron tomadas en conjunto con la Jefa de Gabinete y los funcionarios del área de Salud, Seguridad y Gobierno, luego del aumento de casos positivos en los últimos días en nuestra ciudad.

De esta manera, las medidas restrictivas son las siguientes: Desde las 20 horas hasta las 6 horas está prohibida la circulación de personas para todas las actividades no esenciales; la restricción horaria para toda actividad no esencial es de 19 a 6 horas. Toda la actividad comercial debe cerrar a las 19 horas; la actividad gastronómica se puede desarrollar con ingreso de personas desde las 6 hasta las 19 horas; y de 19 a 23 modo delivery; están prohibidas todas las actividades que impliquen reuniones de personas no convivientes en espacios públicos. Sí podrán asistir a dichos lugares personas con discapacidad o por temas de salud”

En cuanto a las actividades llevadas a cabo por gimnasios, está permitida solo al aire libre, con un máximo de 10 personas, de 6 a 19 horas, en espacios abiertos habilitados a tal efecto por la Dirección de Deportes, pidiendo previa autorización en la Secretaría de Gobierno.

En el marco del anuncio, el jefe comunal aseguró que “esto se dispone como paso previo a solicitar a Provincia el pase a fase 2, si las restricciones no surten el efecto que esperamos”.

“Son medidas antipáticas pero vamos a hacer el esfuerzo necesario para proteger la vida y cuidar a nuestros trabajadores de salud.Tenemos que tomar medidas antes de que pueda colapsar nuestro sistema de Salud”, sostuvo.

Y remarcó: “Nuestro sistema de salud todavía tiene lugar, pero está ocurriendo que llega gente muy joven que necesita asistencia respiratoria mecánica. El virus es más contagioso y agresivo”.

“Quiero pedirles a los comerciantes que cumplan los protocolos, que no permitan el ingreso de más de la cantidad de personas permitidas a sus negocios. Me parece que si la conciencia de cada uno de nosotros y la responsabilidad individual no funciona, no hay norma que pueda resolver esta situación”.

Finalmente consideró importante agradecer a los jóvenes que se sumaron a trabajar en el cumplimiento de protocolos y distanciamiento en los espacios públicos.

“Agradezco a los jóvenes de Cruz Roja, Club Leo, Jóvenes por Chivilcoy, Movimiento Evita, Juventud Pro y Juventud Radical”, culminó.

(Cuarto Político)