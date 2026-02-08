Axel presidente



Axel Kicillof fue confirmado como el nuevo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. El actual gobernador bonaerense encabezará una lista de unidad acompañado por su vicegobernadora, Verónica Magario, replicando en la estructura partidaria la fórmula que hoy conduce el distrito más poblado de Argentina.

La decisión, que se gestó tras meses de intensas negociaciones y tensiones públicas, surge a partir de una propuesta directa de Máximo Kirchner. El diputado nacional y hasta ahora titular del partido decidió dar un paso al costado en la conducción ejecutiva para facilitar una tregua entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político alineado con el gobernador. Según fuentes cercanas a la negociación, la estrategia busca terminar con los «idas y vueltas» y presentar un frente sólido ante el escenario nacional.



El acuerdo contempla un complejo equilibrio de poder dentro de la estructura partidaria. Mientras Kicillof asume el mando político, Máximo Kirchner se perfila para ocupar la presidencia del Congreso Provincial del partido, un órgano clave que supervisa las alianzas electorales y las finanzas internas. Este enroque desplazaría a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien hasta ahora presidía dicho congreso, aunque el sector matancero mantiene su influencia a través de la figura de Magario en la vicepresidencia.

Para los analistas políticos, esta nueva responsabilidad de Kicillof no es meramente administrativa. Al tomar las riendas del PJ bonaerense, el gobernador consolida su posición como la figura de oposición con mayor peso territorial y da un paso significativo en su construcción política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La unificación del mando institucional y partidario le otorga una plataforma más robusta para proyectar su liderazgo fuera de los límites de la provincia.

A pesar de la unidad lograda en la cúpula, el proceso no está exento de desafíos en el territorio. Mientras la lista principal ya está definida, todavía persisten focos de conflicto en diversos distritos del interior y del conurbano donde no se ha alcanzado el consenso. Ciudades como 9 de Julio, La Plata, Mar del Plata y Moreno podrían enfrentar elecciones internas locales, lo que pondrá a prueba la capacidad del nuevo liderazgo para contener las aspiraciones de las distintas facciones peronistas en un contexto económico y social de extrema sensibilidad.