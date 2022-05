Que el frío no te detenga

(Por Prof. Fernando “Cocó” Maineri)

¿Por qué realizar actividad física en invierno? Numerosos estudios revelan que hacer actividad física en temporadas frías es aún más beneficioso para la salud, ya que potencia el rendimiento físico, mejora el sistema inmunológico y hay una mayor cantidad de quema de calorías.

Cuando llegan los días fríos comienza el aumento en la ingesta de calorías, y el sedentarismo en la población. El frío se apodera de hasta los fanáticos del deporte. El calor del hogar, la comida, la comodidad de estar calentitos, la tv, redes sociales, etc. son una tentación e influyen negativamente.

Realizar actividad física en invierno:

Mantiene la condición física: si se comienza a hacer ejercicio desde ahora, cuando llegue la temporada de calor, ya estarás preparado, en forma, y sano.

Fomenta el equilibrio, durante los meses fríos es común aumentar la cantidad de comida calórica, por lo que al realizar ejercicios ayudara a compensarlo y disminuirá el aumento de peso.

Entretenimiento: durante estos meses la luminosidad baja, se tiende a realizar menos actividades, por lo que suele ser más aburrido. Es por eso que se debe buscar una actividad física que te guste y divierta.

Fomenta la buena salud: los beneficios son variados, el ejercicio puede ayudar a aliviar el estrés, prevenir estados depresivos, además de mejorar las defensas.

Dentro de los factores importantes a considerar antes de realizar actividad física, es ver si las condiciones del aire son las adecuadas, ya que durante las temporadas de otoño-invierno aumenta la contaminación ambiental debido a los sistemas de calefacción.

Dentro de los beneficios más destacados de la actividad física en invierno encontramos:

Aumento en la pérdida de calorías, esto se debe a que el cuerpo debe trabajar más regular la temperatura interna frente a la temperatura exterior, por lo que consumes más calorías y parte de la grasa acumulada.

Aumentar la tolerancia al frío es una buena forma de entrar en calor, por lo que si se realiza constantemente, provocará que la tolerancia a las bajas temperaturas aumente.

Fortalece el corazón, el clima de por sí permite fortalecer al corazón ya que debe esforzarse más para distribuir sangre caliente por el cuerpo, por lo que si practicás actividad física con regularidad las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares disminuirán.

Vitamina D, a pesar del frío, la exposición al sol aporta la vitamina D que el cuerpo necesita, la que te ayudará a mantener los huesos fuertes en esta temporada.

Que el frío no te detenga, que no sea un impedimento o una excusa para quedarte quieto, el sedentarismo es una de las causas de muerte silenciosa, no siempre todo lo placentero, el confort, es lo mejor para la salud.

En este tiempo de días fríos, nublados o grises, necesitás energizarte de la mejor manera, escoger la ropa adecuada y salir a entrenar. Está científicamente comprobado que es LA ACTIVIDAD FISICA la única disciplina que actúa preventivamente en la salud.