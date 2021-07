Plan de vacunación contra el Covid-19: “Hay un recibo de una “Beca” de $ 45.000 para un militante de La Cámpora de 9 de Julio”

Previo a la convención Radical del día 3 de julio nos contactamos con el Convencional Dr. Ricardo Tempestti, acerca de tener su mirada respecto al tema de como se viene llevando adelante el plan de vacunación.

Según Tempestti, “Esta bueno hacer un análisis del proceso de vacunación no solo a nivel Nacional, sino también como se realizó el mismo en nuestra ciudad y en la Provincia de Bs. As.

En primer lugar tenemos que reconocer que se ha podido acelerar el proceso de vacunación, las vacunas están llegando a distintos sectores de la población. No es lo que deseábamos pero algo se avanzó, seríamos muy necios de nuestra parte no reconocerlo, pese a estar en desacuerdo con el procedimiento utilizado” remarcó.

También aseguró que “Ahora lo importante y lo que no podemos tolerar es que los últimos acontecimientos ocurridos en nuestro país, nos indiquen que todo aquello que pregonó tanto el gobierno Nacional como Provincial, de no utilizar la PANDEMIA Y EL TEMA DE LAS VACUNAS para la campaña electoral, hoy en la actualidad es solamente lo único que utiliza tanto el gobierno Nacional como Provincial en su campaña electoral. En estas elecciones el gobierno de turno tendría que centrar su campaña en todo lo realizado en estos primeros dos años de gestión, y que la oposición se encargue de realizar su campaña electoral basada en la crítica que corresponden a este modelo y mostrar alternativas diferentes para salir de esta crisis que atraviesa nuestro país, esto es lo que debería ser, pero lo triste es que cuando no se puede mostrar nada, porque en realidad se hizo muy poco, el gobierno actual se queda sin alternativas. No podemos hablar del respeto a nuestras Instituciones, división de poderes, Justicia, economía, educación, salud, trabajo, desocupación, Inflación, pobreza, etc etc NO SE PUEDE MOSTRAR UN SOLO LOGRO. Por esta razón es que la estrategia electoral del oficialismo trata de utilizar su única carta que les queda para tapar el desastre en que se encuentra nuestro país, donde condenaron con sus arbitrarias medidas y decisiones a varias generaciones, dejándolas casi fuera del sistema” aseguró.

Tempestti también se expidió en relación a los últimos acontecimientos y distintas declaraciones efectuadas por los dirigentes Nacionales y Provinciales, y manifestó que “en primer lugar el Gobernador se atribuye un éxito en el proceso de vacunación, (SI A ESTO SE LE PUEDE LLAMAR ÉXITO), sustentado el mismo en la gran Militancia de La Campora, resaltando que no tuvo que recurrir al sector privado para lograrlo. Yo le digo no solo a él, sino también a nuestra sociedad que esa Militancia es paga. Tal cual se pudo apreciar en un medio nacional donde muestran un recibo de una “Beca” de $ 45.000. para un militante de nuestra ciudad, o sea que: “NO HAY DINERO PARA AUMENTAR LOS SUELDOS A LOS ENFERMEROS Y MÉDICOS QUE DEJAN Y DEJARON SU VIDA EN ESTA LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y SI HAY DINERO PARA LA MILITANCIA” . Bueno nosotros tenemos un significado muy distinto de lo que es la militancia, para los radicales la misma fue siempre por Convicción, por la defensa de nuestros valores, criteriosa y coherente con nuestros principios, orientado y tratando de lograr el bien común y el Bienestar general de toda la sociedad. Creo que vemos la militancia de maneras muy diferentes, no existe la Militancia rentada, eso es fomentar el clientelismo político” recalcó.

Y aseguró que “Además, vemos que nuestra ciudad cuenta con una buena estructura municipal puesta al servicio de colaborar en este proceso de vacunación y casi no se los participa, es más fácil transformar una unidad básica en un Vacunatorio Provincial, que pedir ayuda al gobierno municipal, o sea el Redito debe ser Político y no Sanitario, razón por la cual tenemos más de dos millones de dosis de vacunas en una heladera esperando el momento oportuno para ser utilizadas sin importarles la vida de las personas. Existe una desconsideración total por el prójimo, hicieron lo mismo con el cierre de la economía, de las exportaciones, con el cierre de la educación etc etc. POR LO TANTO EL AISLAMIENTO SOCIAL TUVO SU EFECTO, NOS AISLAMOS DEL MUNDO Y SOMOS EL PEOR PAÍS QUE MANEJO LA CRISIS DE LA PANDEMIA. Como dijo nuestra Vicepresidente en su última aparición pública “QUE A LA OPOSICIÓN NO NOS INTERASABA EL PUEBLO ARGENTINO” Cuando la realidad indica todo lo contrario. Además con un hermoso acto fallido en su relato de campaña, el cual esta vez por suerte, no se realizó reinaugurando obras realizadas por el gobierno anterior, incluyéndose ella entre los más pobres y los más débiles de los argentinos. SEÑORES LA MILITANCIA OFICIALISTA Y EL CLIENTELISMO POLITICO SIEMPRE LO PAGARON CON LA CORRUPCIÓN, CON DINERO DEL ESTADO, EL DINERO DE LA ANSES, DE LOS JUBILADOS Y POR SI NO ALCANZA, CON EMISIÓN MONETARIA. Ni hablar la consecuencia más importante, algo que se llama INFLACIÓN, el impuesto más grande y que sobre todo lo paga la gente de menos recursos y los sectores más vulnerables”.

También Tempesti opinó respecto a la posibilidad de que se autoricen el ingreso de nuevas vacunas, como PFIZER, MODERNA Y OTRAS: “esto es una muestra evidente de utilizar la Pandemia y el proceso de vacunación como campaña política, esto tiene su inicio en una proyecto presentado al Congreso de la Nación por la oposición, a los fines de poder solucionar los inconvenientes y permitir el ingreso de estas vacunas, ahora cual fue la respuesta del Gobierno Nacional, no dar quorum, faltar a la sesión que se trata el proyecto, con la sola intención de proceder a promover esta iniciativa mediante un Decreto Presidencial, tratando de capitalizar políticamente esta decisión. Lamentablemente el decreto llega tan tarde que no pueden solucionar el error político de no haberlo realizado en el momento adecuado y así no tener hoy que padecer más de 93.000 víctimas fatales por COVID-19.-