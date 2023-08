No se recolectan residuos por un quite de colaboración gremial

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, ante un quite de colaboración aplicado por trabajadores municipales nucleados en ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), en reclamo de medidas gremiales, no se realizará la recolección de escombros, carpidos y reciclables en la zona correspondiente al día de hoy; y residuos domiciliarios (bolsitas), en toda la ciudad.

Ante ello, se solicita a los vecinos no retirar los mismos durante la jornada de hoy, martes 29 de agosto.

