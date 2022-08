Karting: El nuevejuliense Baztarrica continúa su racha ganadora

Sin que nada se le escape, Santiago Baztarrica se presentó el pasado fin de semana y acumuló el puntaje ideal que otorgaba el Evento #3 del Trofeo de Invierno de Rotax Buenos Aires. Sobre el circuito N°4 del trazado bonaerense de Zárate, el joven piloto de 9 de Julio, logró alejarse unos pasos más al frente del certamen de la clase Junior Max. Venció en cada una de las instancias del compromiso que otorgó puntaje y medio.

Santiago hizo gala de su potencial en esta fecha, tal como lo había hecho unas semanas atrás en el mismo escenario zarateño, donde supo consagrarse “Campeón Argentino” Senior MY10.

En esta oportunidad, por Rotax Buenos Aires, arrancó de la mejor manera el sábado y se quedó con la Pole Position y las dos mangas.

“Estamos muy contentos con todo el equipo. Nos pudimos escapar en las mangas de hoy (sábado). No tuvimos pelea, pero los tiempos de todos estuvieron cerca. El auto parece contundente, vamos a ver si podemos mejorar un poco para estar más firmes mañana (domingo)”, confirmó Santiago luego de completar la jornada sabatina.

Para completar esta notable presentación, nada estuvo librado a la suerte y consiguió redondear un gran fin de semana al quedarse con la victoria en la tercera manga y llevarse el triunfo en la Final.

“Fue un fin de semana perfecto, nos pudimos llevar todo. En la Final un rezagado casi nos cuesta la carrera. Veníamos muy peleados con los tiempos. Sobre el Final me alcanzaron Fuca y mi compañero de equipo (Alessi). Un rezagado me complicó en ese momento, pero lo pude resolver. De no haberse dado esa situación, hubiéramos podido definir más tranquilos”, analizó luego de su triunfo.

Por último, completó: “Quiero agradecer a toda mi familia, a todo el equipo Acosta Racing Team, a Martín Acosta, a Pichi, al Indio García, a Gustavo Mato, a Yomel, Saborearte, Mecano Ganadero, Agua Pab, a Nutribon, a RuralFer, y a todos los que me apoyan”.

Santiago Baztarrica llegará al Evento Doble que pondrá fin al Trofeo de Invierno como líder del certamen de la Junior Max, con 312 puntos. Esa definición será el fin de semana del 24 y 25 de septiembre, sobre el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

RMC BUENOS AIRES 2022 – TROFEO DE INVIERNO – EVENTO #3

Kartódromo «Ciudad de Zárate», Zárate (Buenos Aires)

JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Baztarrica, Santiago 43,119

1ª Manga: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Alessi, Juan I., 3. Fuca, Nicolás, 4. Panetta, Bautista, 5. Jaime, Nicolás, 6. Castro, Máximo, 7. Irazu, Gastón, 8. Daz, Lorenzo, 9. Videla Alvarez, Lautaro, 10. Figueroa, Francisco, 11. Torres, Valentino, 12. Pierangeli, Renzo, 13. Trappa, Agustín, 14. Bulbarella, Simón, 15. Trappa, Genaro, 16. Rodríguez, Lucio (Inv), 17. Monarca, Francisco, 18. Arnaudo, Fausto, 19. Paschetta, Augusto, 20. Kara, Matías, 21. Piper, Federico (Inv), 22. Daz, Bautista, 23. Nietzel, Joaquín, 24. Mariezcurrena, Pedro, Nc. Strazzolini, Thiago, Nc. Echarri, Salvador, Nc. Molina, Gonzalo.

2ª Manga: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Panetta, Bautista, 3. Daz, Lorenzo, 4. Trappa, Agustín, 5. Fuca, Nicolás, 6. Alessi, Juan I., 7. Torres, Valentino, 8. Castro, Máximo, 9. Strazzolini, Thiago, 10. Paschetta, Augusto, 11. Videla Alvarez, Lautaro, 12. Figueroa, Francisco, 13. Arnaudo, Fausto, 14. Irazu, astón, 15. Pierangeli, Renzo, 16. Bulbarella, Simón, 17. Jaime, Nicolás, 18. Rodríguez, Lucio (Inv), 19. Molina, Gonzalo, 20. Daz, Bautista, 21. Monarca, Francisco, 22. Trappa, Genaro, 23. Piper, Federico (Inv), 24. Echarri, Salvador, 25. Kara, Matías, 26. Mariezcurrena, Pedro, 27. Nietzel, Joaquín.

3ª Manga: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Alessi, Juan I., 3. Panetta, Bautista, 4. Fuca, Nicolás, 5. Trappa, Agustín, 6. Paschetta, Augusto, 7. Torres, Valentino, 8. Strazzolini, Thiago, 9. Irazu, Gastón, 10. Videla Alvarez, Lautaro, 11. Echarri, Salvador, 12. Mariezcurrena, Pedro, 13. Monarca, Francisco, 14. Daz, Lorenzo, 15. Bulbarella, Simón, 16. Trappa, Genaro, 17. Daz, Bautista, 18. Piper, Federico (Inv), 19. Kara, Matías, 20. Pierangeli, Renzo, 21. Rodríguez, Lucio (Inv), 22. Arnaudo, Fausto, Nc. Molina, Gonzalo, Nc. Figueroa, Francisco, Nc. Nietzel, Joaquín, Ex. Jaime, Nicolás, Ex. Castro, Máximo.

Final: 1. Baztarrica, Santiago, 2. Alessi, Juan I., 3. Fuca, Nicolás, 4. Irazu, Gastón, 5. Strazzolini, Thiago, 6. Figueroa, Francisco, 7. Torres, Valentino, 8. Paschetta, Augusto, 9. Jaime, Nicolás, 10. Trappa, Agustín, 11. Daz, Lorenzo, 12. Arnaudo, Fausto, 13. Mariezcurrena, Pedro, 14. Bulbarella, Simón, 15. Trappa, Genaro, 16. Castro, Máximo, 17. Videla Alvarez, Lautaro, 18. Rodríguez, Lucio (Inv), 19. Molina, Gonzalo, 20. Piper, Federico (Inv), 21. Pierangeli, Renzo, 22. Nietzel, Joaquín, 23. Daz, Bautista, Nc. Kara, Matías, Nc. Echarri, Salvador, Nc. Panetta, Bautista, Nc. Monarca, Francisco.

Campeonato Extraoficial: 1. Baztarrica, Santiago 312 – 3v, 2. Fuca, Nicolás 210,5, 3. Alessi, Juan I. 179, 4. Irazu, Gastón 155, 5. Strazzolini, Thiago 151,5, 6. Arnaudo, Fausto 149,5, 7. Daz, Lorenzo 108,5, 8. Paschetta, Augusto 103, 9. Jaime, Nicolás 94, 10. Trappa, Agustín 92, 11. Panetta, Bautista 80, 12. Figueroa, Francisco 69,5, 13. Bulbarella, Simón 68,5, 14. Trappa, Genaro 52, 15. Castro, Máximo 50, 16. Pérez, Guillermo 49, 17. Mariezcurrena, Pedro 49, 18. Torres, Valentino 46,5, 19. Panetta, Santino 42, 20. Longarzo, Renato 36, 21. Daz, Bautista 36, 22. Nietzel, Joaquín 32, 23. Monarca, Francisco 28,5, 24. Echarri, Salvador 25, 25. Kara, Matías 24,5, 26. Molina, Gonzalo 20,5, 27. Videla Alvarez, Lautaro 19,5, 28. Pierangeli, Renzo 15, 29. Barreto, Federico 14, 30. Martínez, Juan M. 13.