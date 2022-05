Importantes dirigentes radicales visitaron la ciudad de Nueve de Julio

El Convencional Ricardo Tempestti brindó algunos conceptos y detalló su participación en el encuentro “Sin Mujeres No” de la UCR.

Tempestti aseguró que “Si es cierto, la verdad es que la actividad privada y personal me mantuvo alejado por un tiempo, pero hoy ya dispuesto a trabajar desde donde me toque y acompañar a grandes dirigentes con los que cuenta nuestro partido, tratando de que JUNTOS pueda volver a ser gobierno en el 2023, pero esta vez con el liderazgo y conducción de la Unión Cívica Radical.”

¿Qué podes decir respecto al encuentro y las visitas de Autoridades Provinciales que se hicieron presentes en vuestro comité?

En el día de ayer 16/05/2022, visitaron nuestra ciudad los Senadores Provinciales Érica Revilla, Agustín Máspoli y los Diputados Provinciales Vanesa Zucardi y Valentín Miranda, quienes visitaron el Comité de la UCR participando de la firma del compromiso “SIN MUJERES NO” Junto al Presidente Ignacio Palacios, la Vice Presidenta Yamila Bonello, demás miembros del comité, concejales y afiliados, donde una vez más la UCR ratifica la importancia de la participación de la mujer en este camino de recuperar los valores y poder colaborar a que nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país, puedan volver a transitar por el camino de la recuperación, logrando salir de este tobogán que nos hunde en la mayor crisis económico social de los últimos tiempos.

El encuentro fue muy bueno, poder escuchar los Ediles que nos visitaron nos llena de orgullo y satisfacción. Esto nos permite conocer aún más de la realidad que agobia a los ciudadanos de nuestro país, lograr el convencimiento de que la UCR es la alternativa que debe liderar el espacio político al cual pertenecemos para que realmente se puedan lograr los cambios que se necesitan

Al mismo tiempo, hablaron de que vamos a recibir un país dentro de un contexto socio económico muy delicado, cuestión que todos conocemos, con un país y una provincia prácticamente en llamas, el trabajo será duro, difícil, pero no imposible, siempre y cuando sea el Radicalismo quien conduzca los destinos de este país.

También resaltaron que el radicalismo ya está trabajando en la formación de distintos equipos de trabajos conformados por notables especialistas e importantes profesionales, que se encuentran abocados a tratar de encontrar una salida a la crisis que hoy nos afecta, pudiendo tener un plan de gobierno que encuentre una solución para todas las áreas de gobierno, sin olvidarnos obviamente de que la gente ya está cansada de falsas promesas, no quieren sentirse esclavizados al poder de turno o a un subsidio que no les permite cubrir las mínimas necesidades, la gente quiere que sus hijos puedan estudiar, capacitarse crecer en un país diferente sin pensar en irse a otro lugar para poder desarrollarse, porque nos quitaron dos años de vida lo que incluye educación, salud, trabajo, llevándonos a una importante crisis social y económica, pero también nos quitaron la libertad y algo muy importante como el tiempo, esto último no se puede volver a recuperar, lo que no se pudo hacer en estos últimos años no se recupera más.

Para finalizar tuvimos una comida, donde todos sabemos que nuestro partido siempre contó con distintas miradas internas que nutren al partido y trabajamos para que en el 2023 podamos volver a tener un gobierno radical. En función de esto el desarrollo de este encuentro nos permitió poder informarnos de los distintos acontecimientos que se vienen desarrollando dentro del partido, como así también afuera del mismo, pudimos intercambiar distintas opiniones sobre las gestiones de gobierno, ya sea tanto en el orden municipal, provincial y nacional.