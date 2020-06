Hemoterapia trabaja a contrarreloj en los ensayos con plasma de recuperados

Su directora, Nora Etchenique, que estuvo a cargo del Instituto provincial desde 2003 hasta 2016 y regresó con la gestión de Axel Kicillof, habló con Diputados Bonaerenses.

La donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para aquellos que aún lo padecen comenzó a despertar las esperanzas de un posible tratamiento que ayude a recuperarse rápidamente a los afectados por el virus pandémico. En este sentido, la directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, Nora Etchenique, evaluó las implicancias de la donación y los pasos a seguir en el ensayo en diálogo con Diputados Bonaerenses.

“Este es un ensayo clínico y sirve para evaluar, para ver la eficacia de la transfusión, con qué drogas se trata el paciente, cuáles son las enfermedades previas o recurrentes; son muchas variables a analizar para decir que puede ser un tratamiento. Además, tenemos un número pequeño de pacientes y para ser un tratamiento tiene que ser un número considerable y nosotros recién transfundimos 40, que es mucho para esta enfermedad, pero falta”, expresó la profesional.

El plasma rico en anticuerpos sirvió para que, hasta ahora, 26 de 29 pacientes se hayan recuperado del Coronavirus, lo que genera una buena expectativa en tanto se avanza con las vacunas para combatir el virus. En este punto, en el país ya son dos equipos de científicos los que trabajan en ese proyecto.

“Todos firmaron el consentimiento, no hubo ningún rechazo de los pacientes o de sus familiares. Hubo más resistencias por parte de los profesionales para llevarlo a cabo pero con los pacientes no hubo ningún inconveniente. Por el plasma hay varias consultas, los donantes responden bien, hay una buena comunicación. Aumenta la demanda a partir del aumento de la curva y por el método que usamos se puede donar 24 veces en el año entonces les pedimos es que donen dos veces por mes”, manifestó.

Por caso, el Ministerio de Salud de la Nación aclara que las personas que dieron positivo de Covid-19 estarán en condiciones de donar su plasma pasados 14 días de su recuperación y contando con dos pruebas negativas para coronavirus realizadas con al menos un intervalo de 24 horas con toma de muestra de hisopado.

Para la donación de sangre y obtención de plasma en la provincia de Buenos Aires, quienes que se hayan recuperado del Coronavirus deben comunicarse a la línea gratuita del Cucaiba: 0800-222-0101. Cabe recordar que cada donación puede salvar has cuatro personas afectadas.

En cuanto a los tres pacientes que no han respondido a la transfusión, la especialista aseguró que se trató de personas que ya presentaban fallas multiorgánicas y estaban en un estado avanzado de la enfermedad por lo que el plasma no llegó a tomar el efecto que tuvo en el resto. En tanto, Etchenique señaló que con el plasma no utilizado para transfusión, se pueden fabricar medicamentos.

“El plasma tiene sus indicaciones especificas por fuera del Covid-19, está reglado por una normativa vigente, se respalda en la Ley de sangre de la Provincia que es del año 1995. Hay indicaciones muy claras y específicas para determinados tipos de patologías y el plasma que no se utiliza se envía al laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba para producir medicamentos derivados como gamaglobulina o suero antitetánico, hay varias cosas que se pueden producir con el plasma no trasfundido”, explicó.

Por otra parte, en las últimas horas, el senador provincial del Frente de Todos, Luis Vivona, presentó un proyecto para declarar de interés provincial la donación de plasma de parte de los recuperados, lo que permite “instar” a los ciudadanos a acercarse a los centros habilitados y efectuar la donación.

Lo curioso es que la Directora del instituto desconocía la presentación de esta iniciativa de la Cámara alta ya que, en general, los legisladores realizan reuniones consultivas con los especialistas o referentes de cada área antes de presentar un proyecto que los involucra directamente.

“Hubiera estado bueno que el proyecto lo mandaran antes al Instituto, que somos los especialistas y podríamos evaluarlo, pero no tengo idea de qué se trata. Si plantean como interés provincial la donación de plasma, nos va a permitir otra apertura a la comunidad pero no lo leí, me gustaría saber que no entra en ninguna contradicción con nuestra propia ley o con las normativas técnico científicas, por eso hubiera sido bueno verlo antes. Jamás se comunicaron con el Instituto desde la Cámara, me enteré por uno de los comunicados de Salud pero no tenía la menor idea”, manifestó Etchenique.

En tanto, la especialista médica hizo foco en la donación de sangre y la importancia de acercarse a los centros de donación para efectuar la donación que, en este caso, solo se puede hacer cinco veces a lo largo del año siempre cumpliendo los requisitos que se piden desde el Ministerio de Salud.

“Nosotros tomamos la dirección del Instituto luego de que me echaran en la gestión anterior y encontramos un sistema nacional de hemoterapia con muchos agujeros, no se hacían controles ni nada. Habíamos empezado a repuntar la cantidad de donantes pero cuando empezó la cuarentena bajó a la mitad, luego de distintas campañas repuntó y en el Instituto como en varias regiones sanitarias estamos muy bien”, aseguró.

Al igual que con el plasma, la Directora de Hemoterapia apuntó a la conciencia social y la comunicación en torno a los beneficios de la donación, que salva miles de vidas al año en todo el país.

“Así como disminuyó la demanda, hubo menos donantes, pero los pacientes existen y pedimos a la gente que tenga una responsabilidad social respecto a la hemodonación, estamos bien pero siempre seguimos con las colectas, también hay que cambiar el perfil del donante, que no esté moralmente presionado sino que done porque quiere hacerlo”, concluyó Etchenique.