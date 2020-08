Ginés: “El suero equino es entre 50 y 200 veces más potente que el plasma de convaleciente”

El ministro de Salud Ginés González García aseguró el “Suero Equino” para el tratamiento de pacientes de Covid-19, que desarrollan científicos argentinos “es lo más promisorio de lo que está pasando”. También indicó que “va a estar en unos meses antes que exista la vacuna o que tengamos disponibilidad de la vacuna”. Expectativa en el mundo.

Consultado durante una entrevista con la señal de noticias C5N, sobre el desarrollo del suero equino que científicos argentinos llevan adelante, del que InfoGEI diera cuanta el 18 de junio pasado, el ministro de Salud, Ginés González García, fue contundente: “Aaah… eso para mí es lo más promisorio de lo que está pasando, bueno… están pasando muchas cosas buena, ¿no? De esto me enteré a principio de mayo y me acuerdo que entusiasmó mucho, reveló.

Ginés explicó que el “Suero de Equino se usa para el suero antiofídico, el suero antibotulínico, es decir, es una técnica conocida. Es la generación de anticuerpos por otro organismo, que en este caso es el caballo que tiene una potencialidad brutal en el desarrollo de anticuerpos, entonces se le inyecta al caballo una proteína que genera una cantidad enorme de anticuerpos, que luego se extraen del caballo como si fuera donante”.

El titular de la cartera de Salud señaló que si bien los ensayos hasta el momento fueron realizados In Vitro, el suero equino, que es “entre 50 y 200 veces más potente que por ejemplo el plasma de convaleciente”, desde el lunes pasado se empezó a utilizar con humanos, agregando que “hay que tener mucha fe, hasta que no termine este estudio que faltan dos meses no se puede habilitar para el uso (masivo) en personas”.

En plena producción

González García indicó que la alianza pública-privada, conformada por instituciones públicas y empresas biotecnológicas argentinas muy, muy buenas, y todas ellas están trabajando en producir el suero. De manera tal que si sale mal lo pierden, pero si sale bien no tenemos que esperar lo que se demora después en producirlo, luego de que esté aprobado”.

Antes que la vacuna

Otra revelación que hizo el ministro sobre el suero equino, es que, luego de los ensayos con humanos que terminarían en septiembre, “de funcionar, va a estar en unos meses antes que exista la vacuna o que tengamos disponibilidad de la vacuna, cosa que estamos trabajando también en varios frentes para tener esa disponibilidad, bueno… me parece que tenemos una alternativa terapéutica como no teníamos hasta ahora y realmente me pone muy contento; un desarrollo totalmente argentino, absolutamente autónomo y por supuesto que tiene todo el apoyo del gobierno y toda la esperanza de nosotros”.

Las Instituciones

La elaboración de suero a partir de anticuerpos de caballos fue un trabajo de articulación pública-privada encabezado por el laboratorio Inmunova y el Instituto Biológico Argentino (BIOL), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (Anlis), con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). (InfoGEI)Jd