Fuerte suba en los granos por el contexto bélico en el mar Negro

En la primera rueda de la semana en la plaza granaria de la Bolsa de Comercio de Rosario, la actividad comercial comenzó estable con gran sostén por parte de los cereales.

El trigo, mantuvo el abanico de posiciones abiertas de compra de la actual campaña comercial mientras que se acotaron las ofertas abiertas del próximo ciclo comercial. En materia de precios se observó un saldo dispar en términos generales.

Por maíz, destacó una tendencia mayormente alcista en los valores ofrecidos, aunque sin contar con tramos abiertos de la próxima campaña, a diferencia de lo observado la semana previa.

Por último, en cuanto a la soja se observó una tendencia alcista sobre el final de la rueda de negocios.

En el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada con subas generalizadas.

Para el trigo, los precios siguen impulsados por la interrupción de los embarques desde la región del Mar Negro por el conflicto ruso-ucraniano, además de las fuertes caídas que se esperan en la producción agrícola ucraniana. Cotizó 411 dólares la tonelada.

Respecto al maíz, al igual que el trigo la crisis ruso-ucraniana sostiene los precios, lo que se agrega la sequía en amplias zonas productoras de Estados Unidos. Los futuros se negociaron US$ 320.

Por último, la soja se negoció al alza ante una mayor demanda de aceite de soja, que impulsa el procesamiento de la oleaginosa que cerró en US$ 630.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 113,4300 / 113,6300; + 0,58% respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 113,6617; + 0,66% respecto al día previo.

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 440.809 contratos, mientras que el interés abierto acumula 3.520.737 lotes.

Soja

En el mercado de la soja, tuvimos cotizaciones alcistas para los tramos cortos de negociación sobre el final de la rueda de negocios. En este sentido, se mantiene el abanico de posiciones abiertas de compra respecto a lo observado sobre el final de la semana previa.

Para la posición disponible se ofertaron US$ 440/t de forma abierta, mientras que para el segmento contractual y fijaciones se arribó a US$ 445/t. En este sentido, estas dos últimas posiciones mejoraron US$ 5/t entre ruedas. Luego, en moneda local se ofrecieron tanto para la descarga inmediata, contractual y fijaciones $ 50.475/t lo cual equivale a US$ 445/t en moneda extranjera. Por último, para la posición mayo se ofertaron US$ 445/t, mejorando también US$ 5/t entre ruedas.

GIRASOL

En la jornada de hoy, no se contó con ofertas abiertas en el mercado de girasol.

TRIGO

Por el lado del trigo, se mantuvo estable el abanico de posiciones de la actual campaña comercial, mientras que se acotó las posibilidades de negocios del próximo ciclo comercial. En materia de precios, se obtuvo un saldo dispar con mejoras abiertas para la descarga en el ciclo 2022/23.

Para el cereal con descarga inmediata se ofrecieron de manera abierta US$ 330/t, representando una caída de US$ 5/t entre ruedas. Respecto al tramo contractual también se ofertaron US$ 330/t, aunque según el registro oficial SIO-Granos se pueden presentar importantes mejoras ofreciendo lote. Luego, el segmento mayo-julio se mantuvo estable US$ 340/t respectivamente.

Por el trigo del ciclo 2022/23, para la descarga en diciembre se ofertaron US$ 305/t, mejorando US$ 2/t respecto al día miércoles.

MAÍZ

El mercado de maíz presentó buena actividad en general, con valores ofrecidos mayormente alcistas. No obstante, destacó la ausencia de ofertas abiertas de la próxima campaña comercial a diferencia de lo observado la semana previa.

Por el cereal con descarga inmediata se ofertaron US$ 260/t, mejorando US$ 10/t respecto a la última jornada de negocios. Respecto al tramo contractual, se observó una oferta estable en US$ 250/t. Luego, la posición mayo también mejoró US$ 10/t hasta los US$ 260/t respectivamente.

Por maíz de la cosecha tardía, la posición junio no registró cambios en US$ 245/t al igual que julio en US$ 240/t. A su vez, destacó un tramo intermedio para la descarga entre el 15/06 y 15/07 en US$ 250/t.

CEBADA

En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, los ofrecimientos abiertos por sorgo registraron subas generalizadas. En este sentido, la descarga inmediata, contractual y la posición mayo se encontraron en US$ 240/t, implicando un alza de US$ 5/t entre ruedas.