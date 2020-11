“Evitar los contactos estrechos es un hábito que debemos adquirir”

Se delineó la situación epidemiológica del distrito, instando nuevamente a la responsabilidad de los vecinos.

Como es habitual todos los días lunes, este mediodía, el Comité Conjunto de Crisis en Salud de 9 de julio ofreció una conferencia de prensa para delinear la actualidad de la pandemia de Covid-19 en todo el distrito.

En primera instancia, la doctora Lucía Pirotta, secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio enumeró los casos que se dan actualmente y la situación epidemiológica del distrito.

Indicó que se registraron en las últimas horas 11 nuevos pacientes positivos, de los cuales tres fueron por hisopados y ocho casos que se diagnostican por Criterio Clínico Epidemiológico.

Asimismo, recibieron el alta ocho pacientes, y de los doscientos cuarenta y ocho que cursan la enfermedad Covid-19, veintitrés se encuentran internados y el resto de los casos activos, un total de 225, se encuentran cursando la enfermedad en forma ambulatoria.

Actualmente existen cuarenta y nueve casos sospechosos o en estudio de los cuales cinco permanecen internados y los cuarenta y cuatro restantes son pacientes ambulatorios que cumplen aislamiento domiciliario.

Los pacientes cumplen criterios clínicos para ingreso a protocolo y se han enviado las muestras al centro de referencia.

Al mismo tiempo, se encuentran en aislamiento preventivo y seguimiento diario un total de 1111 personas.

Los casos confirmados desde el comienzo de la pandemia son ochocientos veintinueve, de los cuales doscientos cuarenta y ocho están activos, treinta y siete fallecieron y quinientos cuarenta y cuatro ya se encuentran recuperados, en tanto se han descartado ochocientos cincuenta y siete.

LOCALIDADES

Posteriormente se refirió a la situación de las localidades del interior del partido, indicando que en Dudignac se registra un caso positivo un caso sospechoso y 26 aislados; en Quiroga 7 casos positivos, cinco sospechosos y 56 aislados; en Patricios y El Provincial se registran cuatro aislados en cada localidad; en Naón en tanto hay una persona aislada y en French 5 personas aisladas por contacto estrecho.

CONTACTOS ESTRECHOS

Más adelante en la rueda de prensa la doctora Lucía Pirotta señaló la importancia que requiere que la comunidad tome conciencia en relación a los casos estrechos.

Indicó en este sentido que “se hace difícil cumplir las pautas de distanciamiento a esta altura de la pandemia, y se entiende la situación” pero se instó nuevamente a “respetar las disposiciones vigentes”.

Asimismo pidió a la población no ocultar información dado que se han registrado numerosos casos de vecinos que no contestan el teléfono y se debe dar ante ello intervención a la Policía. “No es función del personal de salud estar por encima de la gente para que se cumplan las disposiciones, pero es importante a la vez señalar que si no se cumplen las mismas se está perjudicando a los demás”, subrayó, enfatizando que “si esto no cambia, los resultados serán cada vez peores”.

“Los contactos estrechos son los que determinan la cantidad de casos y las personas aisladas; por lo que evitarlos es un hábito que debemos adquirir”, completó.

HOSPITAL JULIO DE VEDIA

Posteriormente, el Dr. José María Mignes, director médico del Hospital Zonal de Agudos Julio de Vedia, se refirió a la situación del centro de salud indicando que la misma es estable con alto nivel de consultas e hisopados; con internaciones también estables-

Informó que en estos momentos se registran 4 casos positivos y dos sospechosos; mientras que en cuanto al personal del centro de salud señaló que se registran 16 personas aisladas siendo dos de ellas positivas y el resto contactos estrechos.

CLINICA INDEPENDENCIA

Finalmente, en representación de Clínica Independencia, el Dr. Raúl Zapata señaló que se han recibido en esta última semana muchas consultas por Guardia.

También informó que se encuentran internados 20 pacientes positivos, 6 de ellos en terapia y uno con uso de respirador; 16 pacientes en sala común y cuatro sospechosos.

En lo que hace al personal del centro de salud, señaló que actualmente 4 pacientes positivos cursan su enfermedad en forma ambulatoria.

Por último, el Dr. Zapata instó además a la comunidad a llevar adelante “un cambio en el comportamiento de los vecinos; algunos de los cuales siguen siendo irresponsables al no respetar las normativas vigentes”.