Estos populares alimentos causan daños duraderos al cuerpo, según especialistas

Muchas de las comidas que ingiere a diario podrían estar haciendo un daño irreparable a las diversas partes de su organismo. Entérese cuáles son y reduzca su consumo lo más posible.

Incluso si cuenta cada caloría y se sabe sus macros ideales de memoria, es probable que algunos alimentos poco saludables se cuelen en su dieta de vez en cuando. Sin embargo, no son solo esas comidas “trampa” ocasionales las que podrían causarle un daño grave a largo plazo.

Algunos de los alimentos que consume todos los días, muchos de los cuales probablemente considere relativamente inocuos, podrían estar causando un daño irreparable a su cuerpo.

Carnes procesadas

Si bien una feta de jamón o una salchicha puede no parecer una adición terrible a su dieta, los expertos dicen lo contrario. “La panceta, las salchichas y otras carnes procesadas, como el salame y la mortadela, ahora se consideran carcinógenos de Clase 1 “, dice la médica Dana Simpler, del Mercy Medical Center en Baltimore, Estados Unidos, a Eat This Not That. “Se estima que 50.000 personas mueren cada año en todo el mundo debido a cánceres causados ​​por carnes rojas y carnes procesadas,”, agrega.

Snacks con alto contenido de azúcar

Si come un postre todas las noches o una golosina azucarada para pasar el día, podría estar causando un daño grave a su salud. Con estos alimentos, el cerebro simplemente obtiene demasiada energía demasiado rápido, lo que obliga al cuerpo a trabajar horas extras y lo estresa y abruma a nivel celular”, explican los neurólogos Dean Sherzai y Ayesha Sherzai al sitio anteriormente mencionado.

Sin embargo, ese no es el único tipo de daño que pueden causar estos alimentos. “Cuando hay demasiada azúcar, las células se vuelven resistentes a la insulina, lo que lleva a la resistencia a la insulina, una condición que afecta gravemente a las células que absorben el azúcar. Esto no solo puede ser un precursor de la diabetes , sino que eventualmente puede causar daño a las arterias que van al cerebro”, indican.

Papas fritas

Cargadas de carbohidratos, probablemente no sorprenda que las papas fritas no sean exactamente un alimento saludable, pero la medida en que esta comida popular puede dañar su cuerpo podría sorprenderlo. Añaden una gran cantidad de carbohidratos inflamatorios a su dieta, junto con grasas y sodio.

Su alto contenido de grasas saturadas y sodio no solo puede contribuir a problemas de salud cardíaca, sino que el consumo regular de papas fritas también puede hacer que aumente de peso. Según una investigación publicada en el New England Journal of Medicine en 2011, las papas fritas eran el alimento con mayor probabilidad de estar asociado con el aumento de peso entre los sujetos del estudio.

Pan blanco

No son solo los alimentos notablemente salados los que pueden hacer que su presión arterial se eleve; el pan blanco puede hacer lo mismo. Si bien la mayoría de los expertos señalan que el pan blanco tiene un alto contenido de azúcar y carbohidratos, muchas personas no se dan cuenta de que este alimento también tiene un alto contenido de sodio, lo que puede provocar presión arterial alta.

De hecho, un estudio de 2018 publicado en la revista Nutrients encontró que las personas que comían uno o más trozos de pan blanco a la semana tenían un 39 por ciento más de riesgo de desarrollar presión arterial elevada en comparación con aquellos que comían pan blanco tres veces al mes o menos.

Por eso, se recomienda pasar al pan integral. La principal diferencia entre ambos tipos de panes es que el integral no tiene un proceso de refinado de la harina, como sí ocurre con el pan común. La harina utilizada para el pan integral está producida a partir del salvado.

Un gran beneficio que tiene este tipo de panificado es que ayuda contra el estreñimiento, gracias a su alto contenido en fibra. Además, tiene bajo índice glucémico y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ya que la fibra reduce los niveles del colesterol malo.

