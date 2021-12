Escenario granario: Clima y la oferta desde sudamérica

Las condiciones secas persisten en Sudamérica y se piensa que esto recortará la producción igual que hace un año. Varios países anunciaron restricciones de viaje durante el fin de semana para tratar de contener la variante Ómicron de Covid-19 y esto generó ideas de un mayor estrés económico global.

La variante Ómicron de Covid-19 está causando problemas nuevamente en el mercado a medida que más países imponen restricciones de viaje en un esfuerzo por contener su propagación. Esto está renovando las preocupaciones sobre el estado de la economía mundial y lo que puede significar para la recuperación que se estaba produciendo.

Están comenzando a surgir preguntas sobre las compras recientes de maíz de China. China fue un comprador activo de maíz estadounidense durante este año y, desde entonces, ha comprado un volumen considerable de maíz a Ucrania. China está haciendo estas compras a pesar de que su producción nacional de maíz fue récord este año. Esto tiene varios analistas cuestionando la calidad de la cosecha y si las inundaciones durante la temporada de crecimiento tuvieron más impacto de lo que se pensaba. Esto puede aumentar la posibilidad de mayores importaciones de maíz de EE.UU. en el futuro, especialmente si las compras de China agotan otras fuentes.

En China, los reguladores siguen abordando el tema de la seguridad alimentaria y la necesidad de acumular existencias de fertilizantes y otros insumos. Esta semana, en China, los reguladores subieron el arancel de importación de carne de cerdo de 8% a 12% que tendría que tener impactos a mediano plazo. Los precios de la carne de cerdo en China acumulan una caída de más del 10% desde el pico de precios a finales de noviembre. El proceso de composición de los stocks de este año se da un mes antes, anticipándose al feriado lunar de 2022.

La reafirmación de China de un objetivo a largo plazo de ser casi completamente autosuficiente en la producción de carne de cerdo significa que seguirá comprando suministros mundiales de granos para alimentar a la manada de cerdos más grande del mundo.

Es bueno recordar problemas de estándar del maíz en el mercado interno de China, este país compró 29,5 Mt de maíz y 26,0 Mt de otros cereales durante 2020/21.

En lo que respecta a la producción mundial, se está poniendo más interés en el trigo. La producción mundial de trigo fue grande este año, pero también lo fue la demanda y la combinación de ambas con reservas mundiales reducidas. Se ha pronosticado un repunte de la producción este año y una acumulación de reservas, pero el mercado ahora está comenzando a cuestionar estas perspectivas. Esto se debe a los problemas climáticos en curso en algunas regiones del mundo, incluida la sequía en América del Norte y las temperaturas extremadamente frías en el Mar Negro. La pregunta en el complejo es si la producción récord en Argentina y Australia compensará estas pérdidas potenciales.

El mayor interés en las cifras mundiales de trigo en este momento está en Rusia. Las pérdidas de producción de trigo de Rusia han hecho que el país aumente continuamente sus impuestos a la exportación para disuadir la demanda, pero esto ha tenido poco éxito. Ahora Rusia va a limitar sus exportaciones de trigo a solo 8 Mt desde febrero hasta el final de la campaña comercial. Si bien esto puede limitar la demanda futura, los compradores aún tendrán otras fuentes de cobertura, incluida otra cosecha récord de Australia.

Esta semana también tuvimos rumores que Ucrania podía llegar a limitar sus exportaciones de trigo y esta situación trajo fortaleza al mercado en Chicago.

Según datos del Ministerio de Agricultura Ucrania, llevan exportadas 29.2 Mt de cereales en lo que va de la temporada 2021/22, un 22.2% por encima de 2020. Esto incluyó 15.3 Mt de trigo, 5,1 Mt de cebada y 8.4 Mt de maíz.

Se prevé que el suministro mundial de trigo de alta calidad también se reduzca en la primera mitad de 2022, ya que el inicio del fenómeno meteorológico de La Niña durante el período pico de cosecha de Australia frustró las esperanzas de que el quinto mayor exportador de trigo del mundo se encontrara con la mayor parte de los países asiáticos de mediados a demanda de trigo de alto contenido proteico.

Los altos costos de flete récord y la interrupción debido a una nueva variante de COVID-19 en medio de la escasez de trigo de alta calidad y las exportaciones ajustadas de algunas otras regiones importantes significan que es probable que los precios mundiales del trigo se mantengan elevados hasta la primera mitad de 2022.

Se espera que Australia produzca una cosecha récord de 35/37 Mt en el año comercial 2021/2022, pero las lluvias generalizadas debido a La Niña en noviembre han dado como resultado una degradación significativa de la calidad en todo su cinturón de trigo, y se espera la proporción de su grado de molienda caerá a aproximadamente 35% -45% en 2021/22.

La producción de trigo 2021/22 de Argentina se proyecta en un récord entre 21/22,5 Mt

Las estimaciones de la cosecha de soja y maíz de verano cayeron aproximadamente un 12% y 13% en el estado de Paraná en Brasil, respectivamente, según la encuesta mensual de diciembre de 2021 que publicó el miércoles (22) el Departamento de Economía Rural (Deral).

El titular de Deral revela que la proyección anterior de cosechar 21 millones de toneladas de soja se redujo a 18,6 millones de toneladas en Paraná. Y es la sequía la que redujo la producción estimada de cultivos, especialmente en las regiones oeste y suroeste del estado. Por otro lado, los precios de la soja y el maíz son más altos que en el mismo período del año pasado.

El mayor proveedor de soja del mundo, Brasil, sigue batiendo récords de producción cada año y se espera lo mismo en 2021/22, cuando la producción se proyecta en un máximo histórico de 144 Mt, casi 24 Mt por encima de la producción de EE.UU., según el último informe del USDA, publicado el 9 de diciembre.

También se proyecta que Brasil exportará un récord de 94 Mt de soja en 2021/22, en comparación con 56 Mt de EE.UU. según datos del USDA.

Tanto Brasil como EE. UU. compiten por la demanda de importación de soja de China, el mayor comprador de soja del mundo. Se espera, también, que la relación entre EE. UU. y China tenga una voz importante en el desempeño de las exportaciones de soja de EE. UU. en 2022.

Las compras de soja de China están mucho más concentradas en Brasil en el último tiempo.

Diferentes analistas están proyectando la producción de soja 2021/22 de Paraguay en 8,0/8,5 Mt contra 10,0/10,5 Mt previamente estimado. Además resaltan las faltas de lluvias para las próximas dos semanas con muy altas temperaturas y con pérdidas en rindes que se sigan agravando. La situación es muy compleja.

La semana pasada, el gobierno argentino anunció que limitaría el volumen de exportaciones de maíz y trigo este año comercial para tratar de contener la inflación en alimentos del país. Ahora en Argentina también se está discutiendo un posible aumento en los impuestos a la exportación de maíz. Estas situaciones podrían terminar siendo un beneficio para Estados Unidos y otros de nuestros competidores, incluso si no se suben impuestos. La simple amenaza de un aumento puede ser suficiente para disuadir el interés de compra y empujar a los importadores a Estados Unidos en busca de cobertura.

La demanda de soja estadounidense se ha vuelto errática en las últimas semanas. Los compradores de importación han comenzado a emerger en las rupturas, pero luego se retiran cuando los futuros suben. La compra en su conjunto se ha calmado, lo que no es raro en esta época del año. Actualmente, todo el interés de las importaciones está en América del Sur, especialmente con la soja que se ofrece con un descuento considerable a los EE. UU. La pregunta ahora es qué tan cómodos están los compradores con la producción sudamericana y si comenzarán a comprar en los EE. UU. Para una entrega diferida en caso de que se produzcan pérdidas de producción por el evento de La Niña.

Cuando se trata de la producción de soja de Sudamérica, casi todo el interés está en Brasil. Hemos comenzado a ver algunos ajustes en las estimaciones de cultivos, pero hasta ahora, estos han sido mínimos. El rango estimado actual de la cosecha de soja de Brasil es de 142 Mt a 148 Mt. Este rango es 2 Mt menos que el rango anterior, pero está en línea con lo que el USDA está usando en los balances. Incluso en el nivel más bajo, esta sigue siendo una cosecha de soja más grande que la que produjo Brasil el año pasado.

Uno de los principales temas en el mercado recientemente ha sido el alto costo de los insumos para la próxima temporada de producción, principalmente de maíz. Si bien los costos de los insumos son considerablemente más altos que hace un año, esto puede no ser un factor tan importante en la superficie de cultivos nuevos como otros desarrollos. El principal es la disponibilidad de insumos a cualquier precio. Muchos agricultores de los EE.UU. aplicaron la mayor cantidad de fertilizante posible este otoño (primavera), ya que están preocupados por la posible escasez de la próxima primavera (otoño). Si esta escasez de hecho se desarrolla, es cuando hectáreas no comprometidas pueden pasar a otros cultivos.

Varios operadores abandonaron el mercado después del informe de oferta y demanda de diciembre y no volverán al mercado hasta principios de enero, y algunos se tomarán el tiempo completo entre ahora y el informe del USDA de enero. El informe de enero no solo contiene las cifras habituales de oferta y demanda, sino también las cifras finales de producción para el año comercial actual de EE.UU. Las cifras de existencias trimestrales a partir del 1 de diciembre también se publicarán con las cifras de WASDE de enero.

Aunque el clima siempre es un factor para los mercados, tendrá un mayor impacto a medida que avanzamos en enero y febrero. Es entonces cuando tendremos una mejor idea de si La Niña se construirá y se convertirá en un problema como el año pasado. No es raro ver que el mercado se centre en estos temas durante el mes de enero y especialmente en Argentina.

Por Esteban Moscariello – Ejecutivo comercial en Díaz Riganti Cereales