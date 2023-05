Encuentro de Voley en el Club Atlético y clasificación para los Juegos Bonaerenses

Con partidos de exhibición de las cuatro categorías menores de Voley, se desarrolló el sábado pasado en el Gimnasio del Club Atlético una magnífica fiesta, con gran cantidad de familiares que presenciaron la jornada, con la participación de más de 50 jugadoras de las categorías Mini vóley, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, que son dirigidas técnicamente por Magalí Cerasa las dos menores y por Luz Picardo las otras dos, ambas asistidas por Ibel Gutiérrez.

Cabe destacar que tantas jugadoras surgen del funcionamiento de la Escuela de Voley del Club y las más grandes, en categoría Sub 16, participan en el Torneo de la Liga Chivilcoyana. La inscripción se encuentra abierta, pudiendo llamar a Ibel Gutiérrez, teléfono 2364 344324.

Las tres parejas del Club Atlético formaron el podio

Se está desarrollando en todo el ámbito de la Provincia la primera fase de los Juegos Bonaerenses, con la disputa de las etapas locales, para clasificar a la segunda etapa, que es la Regional.

En nuestra ciudad se realizó la clasificación de Beach Voley en la nueva cancha del Club Atlético, por tener medidas reglamentarias, donde tomaron parte diez parejas por sistema de eliminación directa: culminados los partidos, se clasificaron las tres parejas del Club, que demostraron su buen grado de preparación al contar desde este año con su Escuela de Beach Voley, a cargo de Luz Picardo, quien fue la D.T. de las parejas ganadoras, que completaron el podio: 1ª Juli Caputo – Clara Benedetti; 2ª Martina Redigonda – Lara Cerasa y 3ª Clara Perrota – Martina Cazcarra.