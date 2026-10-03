Emiliano Balbín: La ruta 5 y el rearmado de la UCR

La Unión Cívica Radical debate su reconstrucción como una alternativa política independiente en la Argentina, con el objetivo de recuperar relevancia nacional a partir de una agenda propia y con proyección de futuro. La exigencia radical que se planteará el este sábado en 9 de Julio en el cruce las rutas Nacional Nº 5 y la Provincial Nº 65 ‘Por una autovía en la Ruta 5’, con el agregado de una presentación judicial, reunirá a la cúpula nacional y provincial de la UCR.

El encuentro, convocado bajo el lema «La ruta nos une, el reclamo también», reunirá al presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, el titular del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín y el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti. A ellos se sumarán intendentes, legisladores y dirigentes locales de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa afectados por el estado de este corredor vial.

Entrevistado en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9), el propio Balbín dijo que “El reclamo de la ruta es un reclamo histórico, algo que que venimos haciendo hace mucho tiempo y que, en definitiva, lo que está buscando es que el objetivo último es que se transforme en una autovía en la ruta 5. Las estadísticas de los últimos años son malas desde el punto de vista de la cantidad de vidas que se han perdido. Si tomamos en cuenta entre el 2013 y 2022, hablamos de 422 siniestros con 521 víctimas fatales, personas que perdieron la vida, y que es como un patrón constante que tiene que ver con choques de frentes. A las dificultades de la ruta debemos agregarle el cambio de logística que hubo y hay fundamentalmente relacionado con el transporte pesado que va a ‘Vaca Muerta’, donde se incorporan más de 2400 camiones diarios cargados con arena y que si los ponemos a los a los 2400 camiones todos juntos, son 48 kilómetros continuos, que es la distancia que hay entre Pellegrini y y Trenque Lauquen. Estos son los datos objetivos que tiene hoy la ruta nacional 5. Por eso el reclamo histórico y que venimos sosteniendo durante años desde el radicalismo, pero también en los distintos lugares de representación, porque ha habido reuniones de las cuales yo tuve la posibilidad de participar con legisladores provinciales, también hubo encuentros con legisladores y con representantes de La Pampa. Es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, que se viene solicitando”.

También el presidente del Comité provincia expresó: “Vamos a respaldar la actividad convocada por los radicales de 9 de Julio por la Ruta Nacional 5. Es un pedido que compartimos con los cerca de 15 distritos bonaerenses y pampeanos que están sobre la traza. Queremos, de una vez por todas, que esto se concrete”.

“El radicalismo en la provincia de Buenos Aires inició una nueva etapa en la historia del partido” cuenta Balbín y agrega “que está vinculada con una fuerte condición de unidad, donde no hubo confrontaciones ni competencia a nivel provincial, y en casi la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, hay un gran esfuerzo de dirigentes y sectores internos para esta unidad, y hoy estamos trabajando desde el comité de la provincia con una horizontalidad, con pluralidad, con capacidad de síntesis para consolidar un proyecto en la provincia de Buenos Aires donde volvamos a ser protagonistas de la de la política provincial”.

Balbín expresó que “A pesar de los diferentes matices internos, todos coincidimos en la necesidad de devolverle al partido el protagonismo y la representación perdidos. Desde el Comité Provincia estamos trabajando en esa línea: renovamos las conducciones de la Juventud y de la Organización de Trabajadores, y lanzamos el Foro de Concejales bonaerenses. Estamos reactivando el partido con acciones concretas, priorizando siempre las coincidencias sobre las diferencias de criterio”.

La tarea de reordenamiento interno del partido la detalla el entrevistado “Nosotros desde la conducción del comité de la provincia estamos recorriendo todos los comités; en mi caso particular, llevo recorridos alrededor de 40 comités de la provincia de Buenos Aires sobre los 135. La intención es que nosotros tengamos candidatos e intendentes radicales en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

El presidente del Comité Provincia agregó que “Queremos enfocarnos en los problemas concretos de la gente para acercarles propuestas y alternativas reales de cara a las próximas elecciones. Estamos convencidos de que el radicalismo debe volver a representar a la ciudadanía; para lograrlo, es indispensable escuchar mejor, salir a la calle, abrir las puertas del comité a la sociedad y construir una alternativa sólida tanto en 9 de Julio como en toda la provincia.

Con este objetivo, estamos recorriendo intensamente la provincia de Buenos Aires. El encuentro de mañana se enmarca en este esfuerzo por abordar una problemática constante, sistemática e histórica: el reclamo sostenido durante los últimos 20 años por el estado de nuestras rutas. Aunque en este caso puntual nos convoca una ruta nacional, las rutas provinciales —como la 65 y la 51— también presentan graves dificultades.

Para nosotros, contar con rutas seguras no es un privilegio ni un lujo presupuestario; es un derecho irrenunciable para poder viajar, trabajar y, fundamentalmente, volver a casa con vida. Ese es nuestro deber. Por eso, la iniciativa del comité de 9 de Julio de convocar a los radicales a lo largo de la traza de la Ruta 5nos permite, como autoridades del comité provincial, mostrar un partido vivo, organizado y con propuestas. Consolidamos así una agenda con la sensibilidad necesaria para representar mejor a las comunidades de nuestros pueblos y a toda la provincia de Buenos Aires”.

Por último, Emiliano Balbín, se refirió a la crítica situación del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial), apuntando contra la gestión del gobernador Axel Kicillof y denunció que la Provincia mantiene millonarias deudas acumuladas por prestaciones sanitarias, medicamentos e insumos que el IOMA no reembolsa a los hospitales municipales, obligando a los intendentes a financiar la salud pública local con recursos propios.