El intendente de Chivilcoy confirmó «ofrecimiento» de Milei para ser candidato a gobernador

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se refirió a la posibilidad de ser precandidato a gobernador por La Libertad Avanza.

«No había nada todavía para anunciar, es cierto que estamos en conversaciones, que Javier Milei me ha ofrecido ser su candidato a gobernador, pero no hay nada definido, honestamente desconozco la trascendencia de donde viene, pero es cierto que hemos estado hablando, hay coincidencias, como con todos los vecinos del país de que hay que hacer un cambio rotundo en la economía del país, y en la provincia de Buenos Aires con respecto a la seguridad, que es por lo que me han convocado, de todas maneras es algo para seguir dialogando, veremos qué es lo que ocurre antes del cierre de lista», afirmó el jefe comunal.

Asimismo, manifestó que «es un ofrecimiento que me honra, viniendo de uno de los tres candidatos a presidente que podría ganar de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y que me elija, es un reconocimiento al trabajo y la trayectoria, por lo que veremos si coincidimos en lo que hay que coincidir para poder conformar un acuerdo electoral o no».

«Cuando uno hace política y le ofrecen un cargo tan importante, lo piensa, pero no hay nada definido todavía», admitió Britos, quien afirmó que es «un reconocimiento a 30 años de trabajo en la Policía y 8 años que llevo como intendente».

En tanto, respecto al espacio «Primero Chivilcoy», indicó «claramente es algo que no lo decido yo solo, si se hace un acuerdo lo decidiremos, y si acepto esto que sí lo decido yo, iremos con el mejor candidato o candidato para ofrecer al municipio».

Perfil del candidato

Luego de egresar de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires Juan Vucetich con el cargo de Oficial Ayudante, Guillermo Britos cumplió servicios en San Pedro, Mar del Plata, Necochea, Lanús y Chivilcoy. Además, de forma paralela, se recibió de abogado.

Según supo InfoGEI, en 2011, fue elegido diputado provincial por el partido Unión Celeste y Blanco y ocupó su banca hasta 2015. En ese entonces, ganó las elecciones a intendente en Chivilcoy con el 47,9% de los votos. Cuatro años después, retuvo el cargo.

(InfoGEI) Mg