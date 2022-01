“Chachi” Malis fue nombrado director de Transparencia sin los requisitos mínimos para el cargo

Dos ministros, el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su colega de Transporte, Alexis Guerrera, fueron los responsables de dos resoluciones que se publicaron ayer. Ambos coincidieron en una misma situación: nombraron como directores nacionales de Transparencia a dos funcionarios que no cumplen con las condiciones requeridas para ocupar esos sillones. En el primer caso, la falencia es la falta de título universitario; en el otro, (Malis) la ausencia de un posgrado en la especialidad que pide la norma.

“Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor… los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio”, dice la fórmula con la que a diario se dilapida el mérito de miles de argentinos que podrían acceder a cargos en la Administración Pública si las postulaciones fueran abiertas”, dicen copiadas y similares, las dos resoluciones que nombran al “señor Lautaro Aragón en el cargo de director de Transparencia del Ministerio de Desarrollo Social” y a Sebastián “Chachi” Malis como director de Acceso a la Información y Transparencia de la cartera que conduce Guerrera.

En rigor, la excepción hecha con los dos funcionarios no es otra cosa que lo que sucede en un alto porcentaje de nombramientos que no reúnen los requisitos que son la base para acceder a las categorías más altas de la Administración Pública.

(Fuente: La Nación)