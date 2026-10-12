Casares: Balaudo cruzó a Kicillof por el agua

La crisis hídrica en la localidad bonaerense de Carlos Casares desató un nuevo y duro cruce político entre el gobernador Axel Kicillof y los legisladores de La Libertad Avanza, quienes reclamaron por la ejecución de obras públicas e insistieron en la responsabilidad provincial sobre el servicio de agua potable. El enfrentamiento se originó a raíz de los graves problemas de abastecimiento de agua y las inundaciones que afectan a la región, una situación que motivó críticas cruzadas sobre el manejo de la infraestructura y el financiamiento estatal.

La senadora provincial por la Cuarta sección electoral, Analía Balaudo, apuntó directamente contra la administración bonaerense y sostuvo que la prestación del servicio a través de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. es una competencia exclusiva de la Provincia. La legisladora argumentó que el gobierno de Kicillof no puede eludir sus obligaciones y calificó de ridículo intentar desviar responsabilidades hacia la administración nacional. Este posicionamiento se enmarca en la denuncia penal presentada formalmente por Balaudo contra ABSA y funcionarios provinciales. En dicha acción judicial se investigan presuntos incumplimientos de los deberes de funcionario público y otros delitos derivados de las deficiencias reiteradas en la provisión del servicio esencial para los vecinos de Carlos Casares.

Por su parte, el gobernador Kicillof desestimó los reclamos durante su visita a la ciudad y cuestionó la postura de los referentes libertarios. El mandatario calificó de contradictorio que dirigentes de ese espacio exijan obras de infraestructura a nivel local mientras respaldan la política de inversión cero impulsada por el presidente Javier Milei a escala nacional.

Desde la bancada libertaria, conducida en el Senado por Carlos Curestis, respondieron que las diferencias con la Casa Rosada no eximen a la administración provincial de gestionar y solucionar los problemas que corresponden a su jurisdicción. El contrapunto dejó al descubierto la persistente tensión entre la Provincia y la Nación en torno a la ejecución de obras y la gestión de servicios públicos básicos.