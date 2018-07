“Valinoti confunde: debería ser mas claro con su mensaje”

(Horacio Delgado. Pte. Partido Justicialista 9 de Julio.Diputado y Concejal M/C.)

Después de leer al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de 9 de Julio, en una nota que se le hiciera por este medio sobre la situación que sufren las PYMES locales, coincidimos con su conclusión: “que los comercios están pasando por un mal momento producto de la situación económica, que la falta de dinero es lo que está afectando al comercio local, y que se esta destruyendo el mercado interno”.

Ahora, cuando sus asociados le presentan quejas ante la quietud y silencio de la Cámara que no defiende a los comercios y Pymes, desde ése lugar desempolvan las banderas de lucha contra las empresas de origen asiático, bolivianas, peruanas o paraguayas, como si este fuera el único mal que padecen los comercios locales, creemos que mirar las cosas con tanta liviandad es un grueso error, y nos dá la sensación de película repetida en el tiempo

Coincidimos en que estas empresas no toman mano de obra local, pero también es cierto que existen ordenanzas municipales que regulan el tema de manera estricta, quedando en evidencia la falta de control y el incumplimiento a las normas vigentes por parte del gobierno Municipal, convirtiéndose en cómplice al generarse estas situaciones

Pero no compartimos para nada el mensaje concreto que deja Luis Valinoti, al ampliar su mirada sobre la situación económica responsabilizando a la clase política en general, afirmando “que gobierno y oposición generan incertidumbres económicas y lo plantea como si este fuera el gran problema que sufre el país”.

Cuando en realidad, las incertidumbre en nuestra sociedad son generadas por declaraciones poco claras que, de alguna manera, terminan siendo cómplices de quienes digitan las medidas y el modelo económico implementado en nuestro país, que es, a nuestro modesto entender, lo que realmente afecta al sector comercial, productivo y laboral del país llevándolo a un gran estancamiento

Quiero suponer que con sus declaraciones intentó tirar la pelota a fuera (hablando en términos futbolísticos), porque como dirigente gremial sabe que en nuestro País, por disposición de la Constitución Nacional, la política Económica y fiscal la digita y determina el Gobierno Nacional; en este caso todos sabemos que por haber ganado las elecciones corresponde al presidente Macri y No a la oposición que perdió. La oposición denunció que con las medidas adoptadas por el equipo económico generarían desocupación, cierre de comercios y Pymes, y crisis social al tomar el rumbo equivocado cuando en campaña se prometió al electorado otra cosa: esto es lo que genera desconfianza e incertidumbre empresarial.

Lo cierto es que hoy tenemos una inflación galopante, con altas tasas de interés, un dólar descontrolado, sumado a los tarifazos de luz y gas, la perdida del poder adquisitivo de los salarios, fueron destruyendo el mercado interno y esto esta impactando negativamente en la producción y el trabajo. A ello debemos agregarle el desmedido endeudamiento como en los años 90, la apertura indiscriminada de productos importados y el regreso al FMI que condiciona el crecimiento y la producción, lo que generará más recesión y mas crisis económica, mas despidos, menos mercado interno y mas cierre de Pymes.

Esta situación no mejorará con declaraciones poco claras o confusas, lo que se debería decir es que hasta tanto no se cambie el “modelo económico” aplicado, no mejorarán las perspectivas de las Pymes (comercios de ropa, de electrodomésticos, muebles, ferreterías, mercados, almacenes, peluquerías, quiscos, lavaderos, etc), ni del trabajo argentino ni del mercado interno, por lo tanto, debemos esperar los peores meses padeciendo sus nefastas consecuencias.

Horacio Delgado.

Pte. Partido Justicialista 9 de Julio.

Diputado y Concejal M/C.