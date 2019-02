Kicillof:”Lo que convirtió a Macri en presidente y a Vidal en gobernadora fue la mayor estafa electoral”

Como parte de su recorrida de campaña, el diputado nacional Axel Kicillof, uno de los posibles candidatos a gobernador de Unidad Ciudadana, visitó este viernes al mediodía 9 de Julio, donde acompañado de dirigentes de la sección volvió a arremeter contra el Gobierno y a postular al espacio como el único que puede terminar con la “mayor estafa electoral de la historia Argentina”.

El dirigente tuvo entre el público a la senadora anfitriona Male Defunchio, el diputado Mauricio Barrientos, su par de la Sexta Sección, Carlos Moreno, el senador Gustavo Traverso y al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, entre otros.

En su discurso el ex Ministro de Economía del kirchnerismo apuntó contra las decepciones que generó el actual Gobierno, y expresó: “Lo que convirtió a Macri en presidente y a Vidal en gobernadora fue la mayor estafa electoral de la historia argentina”.

También habló de la “persecución judicial” y de “la creación de la “grieta como “el dispositivo para que el pueblo tenga anteojeras puestas y no pueda escuchar al que vive al lado que esta viviendo lo mismo que él”. “Pero no es algo que nos separa a nosotros de ellos, es armado para que los que militamos el campo popular no podamos hablar, consensuar, discutir y compensar a la parte de la sociedad a la que le han puesto anteojeras”, subrayó.

En este marco, profundizó sobre la gente que votó a Macri y hoy se siente defraudada, y sin medias tintas arremetió: “La gente se está dando cuenta que fue estafada y dicen no los voto más pero a ustedes tampoco porque son todos iguales; pero es fácil demostrar que hay un pequeño detalle: que con algunos políticos cuando gobiernan se come, hay trabajo y salud, y con otros no”.

(Cuarto Politico)