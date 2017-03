“Estamos poniendo la Provincia de pie”

El presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Jorge Silvestre, destacó los anuncios realizados por la gobernadora María Eugenia Vidal en el discurso ante la Asamblea Legislativa.

Para el legislador, Vidal brindó un discurso “claro y sincero, dando cuenta de cómo está la Provincia, en qué se ha avanzado y lo que queda por hacer”.

“La gobernadora expresó con claridad cuál es el plan de gobierno para el futuro, lo que reafirma el rumbo que desde Cambiemos pretendemos para la Provincia. Queremos que los bonaerenses tengan menos desigualdad, más educación, salud y seguridad” expresó Silvestre.

El diputado destacó el llamado a la mesa de diálogo por la inseguridad, “solo con la presencia de todos los actores, de las organizaciones, legisladores, miembros del poder judicial y de la iglesia, podemos llevar a cabo un cambio sustancial en este flagelo que afecta a los bonaerenses, con cifras del delito que se han incrementado en la última década”.

“Tenemos a una gobernadora que conoce cómo está la provincia y cuáles son sus necesidades porque la recorre a diario y habla con los vecinos, quienes son los que mejor saben lo que les hace falta. Vidal hizo lo que no ha hecho ningún gobernador de la Provincia: en un año de gestión visitó los 135 municipios”, agregó Silvestre.

El titular de la bancada oficialista indicó, “las más de mil obras programadas y anunciadas durante la Asamblea Legislativa dan cuenta del retraso que tenía la Provincia en materia de infraestructura. Con esta gestión pretendemos avanzar y que las obras se concreten”.

“En un año no se puede resolver todo lo que no se hizo en veinticinco, algunas cuestiones llevarán un largo período en mejorarse, pero estamos por el camino correcto” finalizó el diputado Jorge Silvestre