El intendente Barroso en Estados Unidos

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina – AmCham – y la Fundación Universitaria del Río de la Plata -FURP- organizaron un viaje a California (la emblemática zona tecnológica norteamericana) junto a intendentes municipales, entre los cuales se encontraba Mariano Barroso, y otros funcionarios de gobiernos locales y del Congreso Nacional y ejecutivos de empresas.

Durante este programa de transferencia de las mejores prácticas por San Francisco, Palo Alto, San José y la Universidad de Berkeley, los participantes formaron parte de una serie de encuentros con representantes de gobiernos locales, academia, think tanks, empresas tecnológicas y emprendedores, con el objetivo de identificar aquellos desafíos y oportunidades que plantean la transformación digital y la innovación en el abordaje territorial de las problemáticas de sus comunidades.

Entre los funcionarios que participaron del viaje, que se llevó a cabo del martes 27 de noviembre al sábado 1ro de diciembre, se destacan: los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Mariano Barroso (9 de Julio), Omar de Marchi (Luján de Cuyo), Héctor Gay (Bahía Blanca), Facundo Prades (Caleta Olivia), Rodolfo Suárez (Mendoza), el diputado nacional, Fabio Quetglas; y el Jefe de Gabinete de la Provincia de Salta, Fernando Yarade.

La innovación es uno de los ejes de trabajo principales de AmCham, entendiéndolo desde un abordaje transversal, como uno de los motores de construir un desarrollo sustentable de nuestro país. En este marco, la cámara desarrolla proyectos y realiza distintas actividades, con el objetivo de facilitar la articulación entre el sector empresarial y el sector público de manera eficiente y productiva.

El viaje comenzó oficialmente el martes 27 de noviembre con una visita al Ayuntamiento de San Francisco donde Krista Canellakis, Chief Innovation Officer, contextualizó el trabajo que lleva a cabo la ciudad para integrar el ecosistema de emprendedores a los desafíos de la formulación de políticas públicas. Durante la tarde, los funcionarios se movilizaron hacia las oficinas centrales de UBER, donde Allison Wylie, del Policy, Research & Economics Team y Matías Weisz, Public Policy Head for South Cone, discutieron sobre el futuro de la movilidad urbana.

El miércoles 28 por la mañana, se dirigieron al IBM Watson Experience Center donde presenciaron diferentes charlas a cargo de Hugo Kohl, Senior Watson Engagement Lead y Alexander Ocampo, Watson Engagement Leader; a fin de dimensionar el poder de la inteligencia artificial en la provisión de mejores servicios hacia la ciudadanía. Posteriormente, los invitados mantuvieron una reunión en el Institute for the Future donde presenciaron una charla sobre el futuro de la gobernanza a cargo de Sean Ness, Business Development Director y Jake Dunagan, Research Director del Governance Futures Lab.

El jueves 29, los invitados regresaron al Ayuntamiento de San Francisco y se reunieron en la oficina del Alcalde de Comercio Internacional de San Francisco con Mark Chandler, Director; Manish Goyal, Director of International Business Development y Jolynn Vallejo, Director of the Latin SF Program, con el objetivo de encontrar oportunidades de sinergia entre las distintas localidades y la ciudad de San Francisco. Luego, visitaron The Climate Corp, donde un equipo de data scientists disertaron sobre el uso de Data analytics como herramienta para potenciar los sistemas de siembra en las economías regionales.

Por la tarde, los funcionarios visitaron la Universidad de California en Berkeley donde participaron de una serie de presentaciones relativas al desarrollo regional, planificación urbana y el rol de la tecnología y la innovación para reducir la desigualdad y promover la integración de la sociedad en los centros urbanos.

Finalmente, el viernes 30 los funcionarios participaron de una actividad a cargo de The SIX donde pudieron conocer a los responsables de innovación cívica de las ciudades de Oakland, Chicago y San Mateo, y luego se llevó adelante un design sprint a través del cual se planteó una problemática de política pública (seguridad urbana, planeamiento colaborativo, smart cities, etc), la cual fue resuelta con herramientas de Design Thinking, dando por terminado el viaje.

Acerca de AmCham

AmCham Argentina – la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina – es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.

AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.

AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de negocios en Argentina.