Daletto: “Si no hacemos un gran acuerdo, la Argentina no tendrá éxito”

El diputado provincial Marcelo Daletto (Cambiemos) expresó hoy que “Si no hacemos un gran acuerdo, la Argentina no tendrá éxito”.

“Creo que la política se puede definir como la actividad que reúne a un grupo personas para cambiarle la vida a otras personas. La política es muy linda y todos de alguna manera tenemos que participar”, dijo el Legislador en declaraciones radiales.

Y agregó: “Como síntesis, si no hacemos un gran acuerdo, un gran ‘Pacto de la Moncloa’, corremos el riesgo de que la sociedad se enoje con la política como en 2001. No alcanza sólo con el Gobierno; en este momento los argentinos también necesitamos de gran parte de la oposición para salir adelante”.

Daletto sostuvo además estar “Convencido de que la economía será el centro de la campaña” y que en la actualidad “Un tercio de la sociedad nos va seguir acompañando; otro tercio no nos va a acompañar porque está con el kirchnerismo; y el otro tercio restante, es al que debemos convencer de que estamos transitando el camino hacia el equilibrio porque logramos evitar que Argentina sea Venezuela”.

“Para que nuestro país pueda recuperar el crecimiento debemos darle continuidad a esta política y pasar este proceso electoral mediante el cual la gente decidirá si volver al pasado o seguir acompañándonos, finalizó el Legislador.