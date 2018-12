Battistella descontento con CAMBIEMOS

El ex intendente nuevejuliense cruzó las gestiones de Cambiemos y aseguró que: “cada vez estamos más enterrados”.

Según el portal “Cuestión política”, desde hace un tiempo ya, el ex intendente de Nueve de Julio, Walter Battistella, se ha mostrado como uno de los pocos dirigentes de la Unión Cívica Radical en claro descontento con las gestiones de Cambiemos. En ese marco, el hombre que quiere competir en 2019 nuevamente contra quien lo destronó, Mariano Barroso, tuvo duras críticas contra los gobiernos oficialistas.

“Cada vez estamos más enterrados”, sostuvo Battistella en relación a la situación que se vive en la Nación y en la Provincia. De esa manera, remarcó: “Nosotros somos críticos de la gestión de Cambiemos”.

En tanto, señaló: “El partido (UCR) no ha tenido injerencia, no la tiene y no la va a tener, el partido gobernante (PRO) lo ha decidido así, solamente sumaron a algunos aplaudidores”. “Nosotros no estamos de acuerdo en muchas de la políticas que se han implementado”, expresó.

De esa manera, disparó: “Hay un grupo de amigos del gobierno que están haciendo buenos negocios y van a seguir haciendo muy buenos negocios. Cada vez estamos más enterrados”.

No obstante, y llamativamente, a pesar de sus críticas a Cambiemos, Battistella pidió que lo dejen usar el sello del oficialismo para dirimirse en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias del año entrante. “Esperemos que nos respeten la posibilidad de competir a través de una PASO”, cerró.