3061 firmas

3061 nombres. 3061 historias. 3061 personas cuyas realidades son diferentes, pero cuyos problemas son los mismos: A nadie le alcanza para llegar a fin de mes.

La inflación llevó por delante a todos, pero pegó más fuerte en la clase media, y sobre todo en los sectores más humildes. Aquellos de menor poder adquisitivo, aquellos empleados en negro, aquellos tercerizados, aquellos que trabajan mucho pero que cobran poco.

No ajenos a esta situación, presentamos un proyecto de ley para BAJAR LOS PRECIOS de 11 alimentos de la canasta básica familiar y, para lograrlo, solicitamos la adhesión mediante firmas en apoyo a esta propuesta en todo el territorio argentino. Producto de este intenso trabajo se recolectaron más de 800 mil firmas. Más de 800 mil argentinos creen, como nosotros, que es necesario bajar los precios, para poder tener la oportunidad de llegar a fin de mes sin modificar nuestra dieta. Porque cuando no alcanza, no alcanza.

El proyecto de Ley denominado “Bajemos los precios” supone la eliminación del IVA a los siguientes alimentos: pan, arroz, harina de trigo, papa, azúcar, carne, huevos, leche, aceite y yerba. También establece penalizaciones a prácticas abusivas (Que resultan moneda corriente en las grandes cadenas de supermercados que, ante la necesidad de las personas, aumentan los precios con fines puramente lucrativos y mecanismos deshonestos). También prevé que una vez se bajen los precios, estos deberán mantenerse estables hasta marzo de 2018. Lo que permitiría, en una familia tipo, un ahorro de alrededor de $1000 mensuales, que no es poco si se considera que los precios aumentaron un 48% en los últimos 16 meses.

Si reflejamos esta situación en los comedores, que trabajan ad honorem para alimentar a miles de niños en todo el país y también en nuestra ciudad (Porque 9 de Julio no está ajeno a la inflación), podemos notar, que día a día se incrementa la cantidad de niños que van allí a alimentarse y cada día es un poco más difícil para los voluntarios conseguir los alimentos para todos. Porque las cosas aumentan sistemáticamente, en el día a día se nota y en el bolsillo se nota aún más.

Motivados por éstos y otros análisis en la suba de los precios y, sobre todo, en su impacto en la vida diaria, fue que creamos este proyecto, que se va a concretar con el apoyo popular que ya recibió y que continúa recibiendo

La papa es la verdura más consumida. Su precio supera los $20 por kg en los

El consumo de carne cayó a uno de los más bajos en la historia.

Desde la última devaluación: México, Brasil, Uruguay y Chile, tienen carne más barata que Argentina.

El aceite en Argentina es 50% más caro que en EE.UU

El precio de góndola de la yerba mate es 11,5 superior del que recibe el productor.

En enero de 2017 el azúcar aumentó 17%.

El precio del pan subió un 83% el último año. Su precio duplica la inflación

Respecto a esto, las palabras de Sergio Massa: “La verdad es que en un momento de tanta dificultad que el estado cobre impuestos para comer suena absurdo. Tenemos un problema serio de pobreza, tenemos un problema serio de alimentación, tenemos una enorme caída del consumo y no podemos ignorar más esta realidad” “La mayoría de nuestros dirigentes están enfocados en tratar de que entre todos logremos la participación de la gente, la iniciativa popular, para juntar las firmas que necesitamos para el tratamiento del proyecto en el congreso y empujar la ley de eliminación del IVA que va a permitir también que haya ejemplos en el resto de los sectores del Estado. Por ejemplo, el Municipio de General Las Heras termina bajando los precios de los alimentos de la canasta básica a partir de la decisión del intendente de no esperar al gobierno nacional, sino, mostrar que podía hacer un acuerdo en lo local, en este sentido”

No queremos dejar de agradecerles a los 3061 nuevejulienses que nos dedicaron su tiempo para escuchar la propuesta, y firmaron para que el día en que se trate el proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, estén las más de 800 mil firmas representando a todos los argentinos que día a día se ven obligados a sacar algo del changuito porque la plata no alcanza. No alcanza para el que trabaja y mucho menos, para los que perdieron su trabajo en estos últimos meses. Porque estamos convencidos de que ir al supermercado no tiene que ser un privilegio para nadie. Gracias.

Patricia Gorza – Santiago Falco

Frente Renovador – Nueve de Julio