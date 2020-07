Un panorama del abuso sexual infantil

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Este tema, que en la generalidad está mal llamado pornografía infantil, si bien es muy complejo pero es un tema importante de mencionar en estos tiempos de pandemia, donde el confinamiento favorece lamentablemente al agresor cuando se trata de un abuso intrafamiliar, es decir en contexto familiar.

La definición sería cuando el niño está inmerso o depende de actividades sexuales que por su desarrollo inmaduro o su adolescencia, no puede realmente comprender y sobre las que es incapaz de dar su consentimiento.

Otra definición sería; el uso sexual y victimización de los niños al exponerlos a un estímulo sexual inapropiado para su edad y nivel de desarrollo psicológico intelectual y físico, lo que puede ir desde un comentario sexual sutil a la violación con lesiones graves.

Dentro de las parafilias (que es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos), encontramos la pedofilia donde el abusador siente preferencia sexual franca y a veces exclusiva hacia niños: (son la minoría). La mayoría de los abusadores usan niños para satisfacción sexual porque por distintas razones se sienten más cómodos con ellos.

Distinciones Esenciales: Estas se refieren a distinguir el parafílico (objeto o método de excitación menos convencional) del delincuente sexual (transgresor de normas jurídicas). Así por ejemplo, un exhibicionista puede ser un delincuente y un parafílico; un masoquista puede ser parafílico y no ser un delincuente sexual, un proxeneta puede ser un delincuente y no un parafílico; un sádico puede ser un parafílico y puede ser o no un delincuente, etc.

Estas personas son “personajes” que muchas veces no nos vamos a dar cuenta que están cerca de nuestros niños en caso de que la actividad la realicen de manera extra familiar, entrando a sitios web donde pueden adquirir distintas fotos para su satisfacción sexual. Por eso la importancia de la buena comunicación con los niños, niñas o adolescentes en estos tiempos que utilizan mucho internet; de ahí que puede surgir el Grooming (acoso sexual virtual), donde muchas veces estas personas arman perfiles falsos para captar a la víctima ya señalada, ellos trabajan en una manera de “espiral” donde primero se hacen amigos de los amigos de la víctima y una vez conseguido esto, atrae a la víctima, creyendo esta que es una persona conocida ya que tiene de amigo a varios de sus amigos, después se genera el acoso y es ahí donde debemos prestar atención en el comportamiento de los menores en cuanto a su entorno y brindarles la confianza para que puedan hablar.

Otras veces y en la generalidad los abusos son intrafamiliares, ya que para el abusador le resulta mas cómodo y es de mayor impunidad, por lo que amenazan y obligan a los niño/as o adolescentes a mantener el secreto, estos creen de alguna manera que está bien, ya que el ofensor o agresor se apropia de una parte del psiquismo de la víctima, quedando este alienado en su accionar, ahí hablamos de daño psíquico.

Algo muy importante a tener en cuenta es que “todo niño que fue sometido a un abuso o maltrato intrafamiliar crónico, sufre un daño psíquico y, por consiguiente, estructurará su aparato psíquico de una manera particular que lo lleva a un comportamiento y a distorsiones perspectivas que dificultan un adaptado y evolutivo desarrollo personal.”(Colombo y Agosta).

No olvidar: “ las violencias contra las infancias es una realidad masiva a nivel mundial de difícil detección y que generalmente se silencia, se oculta, no se denuncia y por ende, termina siendo uno de los crímenes más impunes contra la niñez.”

Por eso la importancia de las Instituciones; políticas públicas y por sobre todo la contención de los niños, niñas y adolescentes, entendiendo la problemática, evitando la re victimización y acompañando a las mismas para ir sobrellevando el dolor.