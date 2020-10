ULTIMO MOMENTO: Falleció el Dr. Walter Battistella

El ex intendente estaba internado por una neumonía y con COVID positivo, en grave estado desde hace varios días. Su último mensaje en las redes sociales fue dirigido hacia la comunidad nuevejuliense, en el cual decía que “Después de pasar por días muy difíciles y aún sin superarlo estoy pasando por una Neumonía por Covid, en el que recién ayer tuve mi confirmación por hisopado positivo. Me falta mucho el aire y no tengo deseos de contestar. Les pido disculpas por no contestarles, espero respeten mi intimidad y sepan disculparme”.