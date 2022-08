Trabajo “en negro”:  ¿si reclamo me van a despedir?

(Por Nicolás Gabriel Suarez Monío – Abogado)

El trabajo no registrado o incorrectamente registrado es una realidad que se ha hecho costumbre en nuestro país. Con el complejo contexto económico que desde hace años transita la Argentina, mucha gente se acostumbró a trabajar “en negro” porque “es la única manera en la que les van a dar trabajo” o porque creen que “cobran más así porque no les retienen aportes”. Estas y muchas otras son las justificaciones que se escucha de trabajadores e incluso de algunos empleadores en nuestro andar cotidiano.

Todas estas “explicaciones” son equivocadas. Lo cierto es que la correcta registración laboral es una obligación de los empleadores de acuerdo a la legislación laboral vigente en nuestro país. Al incumplirla están vulnerando los derechos de sus trabajadores, ya que los mismos no se encuentran cubiertos por ART en caso de sufrir algún accidente de trabajo o enfermedad profesional; no están aportando esos años de trabajo para el día de mañana poder acceder a beneficios jubilatorios; y no tienen acceso a obra social para ellos y sus familias, entre otros conceptos que vienen con el correcto registro.

También se suele escuchar que “si reclamo que me pongan en blanco me van a despedir”. La ley protege al trabajador al reclamar su correcta registración y, en el caso de que resultare despedido por ejercer este reclamo, fija las indemnizaciones para subsanar el proceder de ese empleador.

Por todo lo dicho, es importante que si estás trabajando sin la correcta registración, o tenes dudas al respecto, acudas a un profesional para que evalue tu caso particular y comience el reclamo correspondiente.