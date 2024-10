Un informe de asociaciones misioneras da cuenta del daño de las medidas del gobierno de Milei en Misiones

(Por Mónica Gómez)

“La mayoría de los sectores económicos están en crisis, con la particularidad que existieron crisis pero ninguna tan acelerada como la de la “era Milei””, comienza el informe publicado por las asociaciones: Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Movimiento Agrario Misionero (MAM); Casa de la Familia Yerbatera, Productores Autoconvocados y demás entidades, el 25 de septiembre en el marco de una reunión de dirigentes sindicales, líderes campesinos e indígenas y pequeños productores de la economía primaria en Buenos Aires.

-El sector yerbatero, el más importante por su historia, con 120 años de cultivo sistemático, y por la cantidad de trabajadores que involucra, más de 50 mil en forma directa en toda la actividad, está atravesando uno de sus peores momentos a partir del DNU 70/2023 que derogó funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Después de 22 años, la actividad yerbatera quedó otra vez librada a las fuerzas del mercado.

“La desregulación es una piedra en el zapato que ya vivimos en nuestra historia, y ya sabemos que a la lucha la debemos continuar”, expresó el dirigente Yerbatero Jonas Petterson quien es socio fundador de ACPYM, una de las asociaciones que emite el informe.

-Nueve meses después del DNU 70/2023, el precio de la materia prima de yerba mate se desplomó. De los 370 pesos que se pagaban por kilo de hoja verde a principios de este año 2024, pasamos a menos de 100 pesos. Esto no solo daña a los 12.000 productores, sino también a los 15.000 cosecheros, a las 49 cooperativas, a secaderos, a emprendedores e industrias del sector y al movimiento comercial en cada uno de los pueblos de Misiones.

“Mientras más vale un producto regional más flujo de fondos tenemos en las colonias, en cambio lo que hoy vemos es un empobrecimiento de nuestros pueblos”, dijo.

-Podemos decir que la gestión de Javier Milei prácticamente destruyó al INYM, un ente privado con función pública de autogestión y autofinanciamiento, un ente que nunca tuvo costo fiscal para el Estado y que en sus 22 años de funcionamiento ordenó al sector yerbatero, reunió datos estadísticos para analizar y tomar medidas que permitan un crecimiento socio económico sostenido (con un Plan Estratégico consensuado por organismos del Estados, la Universidad Nacional de Misiones y todos los eslabones de la cadena yerbatera); un ente que generó soluciones, crecimiento, desarrollo, estabilidad; un ente que dotó de innovación, tanto tecnológica como en prácticas de vanguardia para la producción sustentable de hoja verde; un ente que posicionó a la Yerba Mate Argentina como alimento funcional para la salud, con aval científico, y fortaleció así su consumo en el país y en distintos lugares del mundo.-

“Para lograr una Ley como la del Instituto sufrimos muchos, pasamos años de desidia. Lo único que espero es que esta vez no esperemos tanto tiempo para reaccionar”, agregó.

-Pero además, el DNU de Milei expuso al sector yerbatero a conductas anticompetitivas por derogar funciones que otorgaban transparencia al mercado yerbatero.

En contraposición a lo que expresa la bitácora de gestión del presidente que explica que “el funcionamiento de este instituto transformaba a una industria competitiva en una monopólica limitando la oferta y fijando un precio mínimo”.

“Es increíble que un funcionario Nacional pueda celebrar que el valor de la materia prima de la yerba mate valga $125 en lugar de $500, como fue solicitado por los productores antes del inicio de zafra”, se lamentó Petterson.

-En paralelo, las ventas de yerba mate se desplomaron este año al peor nivel desde 2018: cayeron casi 30% en marzo pasado (datos publicados por el INYM indican que los despachos a salida de molino en marzo último fueron de 18.800.000 kilos, contra los 26.500.000 del mismo mes del año pasado, con una merma de casi 30%).

“Producir materia prima en este momento donde los costos son tan elevados es un camino al fracaso, el combustible subió, la luz también y así cada alimento que se consume. Ni hablar que la yerba aumentó su valor en góndola y a los productores les pagan cada día menos”, reconoció.

-Debe mencionarse además que este escenario de empobrecimiento del agricultor, de cierre de cooperativas, secaderos y pequeñas industrias, es el que propicia el éxodo rural, con lo cual crecerán los barrios marginales en la ciudades y más tierras productivas de Misiones pasarán a manos de unos pocos, y en sintonía, se puede inferir una actividad yerbatera con intenso uso de agroquímicos y más máquinas, es decir menos calidad en el producto y supresión de la mano de obra para nuestros trabajadores, lo mismo que ocurrió con el té.-

“Esta es una historia repetida y ante todo debemos ser rápidos, eso se va a dar con un sector unido. Y si hay que salir con nuestros tractores, el gobierno Nacional nos tiene que encontrar a todos en las calles”.

-El último informe de CONINAGRO, de agosto de 2024, marca ALERTA para la YERBA MATE en su “Semáforo de Economías Regionales”.

“Desde mayo que la Yerba mate está en este ranking en rojo y en comparación al año anterior, desde junio hasta diciembre se encontraba en verde. No son sensaciones, son datos que no fabricamos los productores”, cuestionó.

-Salarios pulverizados, plata que no alcanza. El Gobierno de la Nación retiró el respaldo a las provincias. Ello, más ajuste, recesión y una inflación que no cesa, con el aumento de tarifas de servicios esenciales como energía, combustible, transporte y agua,

“Nos preocupa mucho la situación de las cooperativas antes estos incrementos y cómo va a afectar en ese sector, recién lleva 9 meses de gestión y el empobrecimiento se vive”, declaró.

-Baja el consumo. Ciudades con movimiento comercial en caída libre. La Cámara de Comercio de Posadas (CCIP) informó, en marzo, una inédita caída de ventas, llegando en algunos casos al 75 por ciento. Con Milei, quita de subsidios -que aumentó exponencialmente las facturas de energía eléctrica-, desregulación de alquileres y paritarias que contrastan con las ventas en caída libre.

Según el detalle de la CCIP, la pérdida de ventas en unidades, en el sector alimenticio, es de entre el 25 y 35 por ciento. De nueve meses de mandato libertario, en ocho hubo caídas de ventas en supermercados, según la consultora Politikon Chaco.

“El colono es un hombre que puede vivir con lo que se produce en la chacra, pero no quiere decir que no vaya a un supermercado o que no pueda comprar lo necesario para su familia. Igual que los trabajadores y sus familias. Necesitamos que cada integrante de la cadena yerbatera tenga un valor justo por nuestro trabajo”, reflexiono el dirigente yerbatero.

-El RIGI dañará el último remanente continuo de Selva Paranaense, al pueblo guaraní, el agua, y bienes culturales en Misiones. A principio de septiembre, la Mesa Socio-Ambiental, que reúne a más de 40 organizaciones ecologistas, sociales y indígenas, emitió un documento advirtiendo que con el RIGI se profundizará el modelo extractivista, agudizando la pérdida de monte, de recursos hídricos, de territorio agrario y guaraní, y se fortalecerán latifundios, el avance del monocultivo de especies exóticas, la pobreza, incendios forestales y el cambio climático.

El impacto será tremendo en los pueblos originarios. De las 138 comunidades existentes, que reúnen unas 16 mil personas, solo 22 poseen título de propiedad. “Del territorio sale la comida, el agua y la farmacia”, explica Cristian Cabrera, de la aldea Perutti. Además del RIGI, se ven amenazados por la inminente necesidad de extender la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.

“No hay que olvidarse que la Ilex Paraguariensis es un árbol nativo y que aún hay pueblos que mantienen la costumbre de realizar su propia yerba de forma ancestral. El impacto del extractivismo sobre las tierras de nuestros pueblos originarios será devastador para el ecosistema de la producción de la yerba mate en Misiones”, concluyó Petterson.

-El RIGI dejará a la población misionera (y por supuesto de cada lugar de la Argentina donde se implemente) en condición de indefensión, sin soberanía, sin identidad y sin territorio-, finaliza el informe.